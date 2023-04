Finalmente el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet se desmarcó del lote de gobernadores que desacopló elecciones de Nación. En un hilo de tuit ayer anunció que la provincia tendrá PASO y elecciones generales junto al calendario nacional. "En el marco de la Ley votada por amplia mayoría, como gobernador tengo la facultad y la responsabilidad de convocar a elecciones en la provincia. Por eso, quiero anunciar que los comicios nacionales y provinciales serán simultáneos: PASO el 13/8 y generales el 22/10", comunicó uno de los gobernadores más cercanos a Sergio Massa.

La decisión no estuvo exenta de presiones. Entre Ríos había fijado sus PASO inicialmente y por ley para el mes de julio y la elección a gobernador en septiembre. Sin embargo, la ley lo habilitaba a ratificar las fechas o modificarlas en un plazo que vencía ayer. Ahora, la provincia se corre de las 17 provincias que decidieron desmarcarse de Nación, dos de las cuales primerearon en abril: Neuquén y Río Negro. Y de esa manera ingresa en el lote de los que ataron su suerte a Nación. Hasta ahora sólo dos: Catamarca y Ciudad de Buenos Aires. Otras tres aún deben definirlo. Provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Axel Kicillof fijó PASO con el calendario de Nación, pero no oficializó fecha para la elección a la gobernación. Mariano Arcioni, otro muy cercano a Massa, hoy debe definir si unifica o desdobla que era la última información que corría ayer en la provincia. Finalmente Alicia Kirchner todavía está en zona de definición.



“A 40 años de la recuperación de la democracia –dijo Bordet-- todos los sectores de la política tenemos que comprometernos para fortalecer la participación de la gente en el debate amplio y plural de Nación y de provincia que queremos para el futuro. Desde el oficialismo provincial vamos a presentar nuestra propuesta para seguir transformando Entre Ríos. Porque escuchamos a las y los entrerrianos, promovemos el respeto por el otro y por las instituciones, porque somos y seremos garantía de gobernabilidad”.



Internamente, la decisión tiene en foco el fenómeno de crecimiento de Javier Milei y busca producir un golpe en Juntos por el Cambio. Según datos que mira el peronismo local, el candidato de Avanza Libertad “viene midiendo 23 y 25 puntos con picos de 28 en Gualeguaychú”. La apuesta también allí es a que el arrastre local del candidato la ultralibertario rompa el voto opositor, y reste a JxC y a su candidato Rogelio Frigerio que bregaba por desacoplar la elección. El nuevo escenario le presenta además un dolor de cabeza con un electorado corrido a la derecha: Frigerio debe definir si juega por arriba con la boleta de Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Puede jugar con los dos, dicen en el peronismo provincial pero eso le traería un dolor de cabeza. “Larreta ya le dio señales y está pidiendo que se defina sobre todo porque el Banco de la Ciudad es el que le banca la campaña con pauta publicitaria en todos los medios locales”. Esa será la próxima definición.



En el plano nacional, la de decisión de Bordet también tiene otras lecturas. Es uno de los gobernadores cercanos a Sergio Massa, aún con aspiracional a carrera electora. No por nada dos de sus mayores hombres de confianza son entrerrianos. El director nacional de Aduana Gustavo Michel y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo que ayer salió a respaldar la decisión de Bordet: “Comparto la decisión tomada por el gobernador. Es un momento en donde la discusión de qué provincia queremos debe ser amplia y abierta a toda la sociedad”.



Arcioni tiene presiones internas para desdoblar aunque el año pasado había sido uno de los primeros en adelantar que ataría las elecciones locales a las nacionales cuando comenzaba el clamor Sergio Massa. Alicia Kirchner y Axel Kicillof definirán con el calendario en la mano, según los que miran los números lo harán apenas se resuelva la decisión de quién juegue en Nación.