El intendente del partido de Ensenada, Mario Secco, se refirió este viernes al acto de ayer de Cristina Kirchner en La Plata y aseguró que la vicepresidenta “no se bajó” de la carrera electoral. “Yo no escuché que dijo que se bajó entonces que los militantes no canten más”, señaló por AM750.



Para Secco, la vicepresidenta todavía no hizo un anuncio porque “ella no va a hacer un salto al vacío”. “Alberto hizo un gesto muy bueno (con el anuncio de que no irá por la reelección), pero falta que se ordenen todos los cuadros políticos para que Cristina pueda tomar una decisión”, precisó.

Además marcó la importancia de que la vicepresidenta sea la que encabece las listas: “La única garantía de que esto cambie es Cristina. No hay plan B para nosotros. No nos confundamos”.

“A la militancia le gusta que Cristina aparezca. Ayer La Plata estaba explotada de militantes. Es emocionante. Eso es lo que genera Cristina. Es como cuando toca el Indio Solari. Vos podés estar mal, pero toca el Indio y estás re loco”, puso en contexto.

Y siguió: “Es claro que la gente la está pasando re mal con este plan económico. No llegan a fin de mes y están cliente. Cristina es la esperanza de todos ellos. Los que más necesitan, son los que más esperanzas tiene de Cristina presidenta. Es la única que puede ordenar este desorden, esta anarquía”.

Por eso, después de un masivo acto en La Plata a 20 años del triunfo electoral de Néstor Kirchner dijo “cuando aparece ella, el militante respira aire fresco”. “A mí me alegra que lo haga públicamente. Ojalá sigan apareciendo los escenarios con ella”, apuntó.

Finalmente, hablándole directamente a los dirigentes del Frente de Todos, dijo: “Nosotros estamos haciendo lo que todos tiene que comprender, ponerse al frente del reclamo. Lo que hablamos nosotros es lo que quiere la gente”.