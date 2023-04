En 1973, en Rosario, nace Oasis. El guitarrista Omar Núñez, uno de los integrantes históricos del grupo, es quien actualmente lleva las riendas del grupo junto a Juan Ramos (bajo), Reynaldo Zambrano (voz), Cristian Astbury (batería) y Leandro Núñez (guitarra). Con esa formación, este domingo 30 de abril el grupo recorrerá su amplia historia en el G15 del Ministerio de Cultura (Franja del Río, Rosario), en un show gratuito que forma parte de la programación de la muestra itinerante Museo del Rock Santafesino.

En relación a los temas que conformarán el show, el guitarrista adelantó: “Hemos decidido recrear el repertorio de Oasis de las distintas décadas, para que la gente que nos vaya a escuchar tenga un balance general”. Y, en relación al obligado balance que conlleva alcanzar 50 años de música, Núñez apuntó: “El tiempo pasó rápido. Empezamos a recordar anécdotas, historias, y uno no lo puede creer. Cuando íbamos a tocar mi hijo era chiquito, los integrantes lo teníamos alzado. Ahora está inserto dentro del grupo y uno dice: «¡¿Cómo pasó tan rápido el tiempo!?». En realidad es una gran felicidad y alegría. Nuestra motivación es la música, es fundamental. Eso sigue en la sangre y no se va, es hasta el final. La gente que consume la música de Oasis nos refiere la gran pasión que ponemos en esto. Es así como lo vivimos, con tremenda pasión y un tremendo sacrificio, porque cada uno tiene su laburo particular, no vivimos de la música. Si hay algo que nos gratifica es que pasaron muchos años y seguimos haciendo música. Cuando empezamos en 1973 nos decían que nuestra música no tenía futuro, pero sigue habiendo rock & roll, blues… Y vendrán otras músicas, porque en todas las décadas pasa lo mismo, algunas sobreviven y otras no. Para nosotros, para Oasis, la base fundamental, es la gran pasión por la música, la gran amistad que hay entre nosotros y la gran familia que hemos armado”.

Finalmente, el guitarrista adelantó que la banda continúa mirando al frente: “El futuro ya está, porque hace tiempo que estamos produciendo nuevo material, estudiando muchísimo. Vamos a hacer videoclips presentando ese nuevo material, tenemos muchas ganas de seguir produciendo”.

La actuación del grupo rosarino se realizará con entrada libre y gratuita, con cupos limitados por orden de llegada. Además, en el Galpón 17, ubicado frente al G15, continuará en exposición la muestra itinerante Museo del Rock Santafesino, que abrirá de jueves a domingos de 17:00 a 21:00. Para más información sobre la programación, ingresá a http://www.santafecultura.gob.ar.