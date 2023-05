Tres equipos argentinos competirán este martes por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Huracán recibirá a Danubio de Uruguay, en busca de una victoria que lo consolide como líder del Grupo B.







El Globo integra la zona más pareja del torneo, ya que los cuatro equipos sumaron 3 puntos en dos fechas, pero por diferencia de gol está en lo más alto de la tabla.



Luego de romper una racha de nueve fechas sin ganar en la Liga Profesional, el equipo dirigido por Diego Dabove intentará encaminar la clasificación a los octavos de final en un partido clave.

Huracán volvió a la victoria el viernes pasado ante Arsenal, pero terminó con sufrimiento, ya que el equipo sintió la seguidilla de tres partidos en los últimos ocho días. Por la Sudamericana, perdió en la última fecha en Ecuador contra Emelec y Danubio cayó ante Guaraní en Paraguay, luego de empezar ganando.



De su lado, los dirigidos por Esteban Conde, ex arquero de Atlético Rafaela, llevan cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas seguidas.



Danubio tendrá una baja sensible ya que el enganche Franco "Cepillo" González, figura del seleccionado Sub 20 de Uruguay, no viajó a Buenos Aires con la delegación.



En el plantel de la "Universidad" del fútbol uruguayo juegan futbolistas con pasado en torneos argentinos como los delanteros Sebastián "Papelito" Fernández (campeón con Banfield), Jonatan Alvez (ex Unión de Santa Fe) y Ribair Rodríguez (ex Boca Juniors).

El partido se jugará desde las 19 (TV: ESPN y Star+) en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



Duelo de punteros en el Grupo C

Estudiantes de La Plata visitará a Bragantino de Brasil, en un duelo de punteros por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. El que consiga una victoria quedará como líder absoluto de su zona y tendrá casi asegurado el pase a los octavos de final.





El Pincha lidera su zona junto al conjunto brasileño, ambos con seis unidades, luego de dos victorias seguidas ante Oriente Petrolero en Bolivia y frente a Tacuary de Paraguay en La Plata.



El entrenador Eduardo Domínguez -que viene de vencer a Platense por la Liga Profesional- no podrá contar con el arquero Mariano Andújar -expulsado en la goleada ante Tacuary- y su lugar será ocupado por el suplente Daniel Sappa.



El DT tampoco tendrá a disposición al mediocampista Santiago Ascacíbar, quien tiene que cumplir otra fecha de suspensión por la expulsión ante Oriente Petrolero, y su reemplazante será Fernando Zuqui.



Bragantino, por su parte, también cuenta con seis puntos, mientras que en el Brasileirao se ubica en la decimosegunda posición con cuatro puntos y viene de caer 3-0 frente a Cruzeiro, en el marco de la tercera jornada.



El partido se jugará desde las 21 (DirecTV Sports) en el estadio Nabi Abi Chedid, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.



Newell's busca la clasificación

Newell's Old Boys, puntero del Grupo E con 6 puntos, recibirá a Santos de Brasil (4) en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.









El equipo rojinegro viene de empatar sin goles de local contra Argentinos Juniors por la Liga Profesional, donde se ubica en mitad de la tabla.



El DT Gabriel Heinze no contará con el zaguero paraguayo Gustavo Velázquez -quien se golpeó un hombro, y será reemplazado por Facundo Mansilla-, ni con el volante Cristian Ferreira, quien sería sustituido por Marcos Portillo.



En tanto, el delantero Brian Aguirre entraría por el mediapunta ecuatoriano Djorkaeff Reasco, mientras que el lateral derecho colombiano Jherson Mosquera reemplazará al uruguayo Armando Méndez y el lateral izquierdo Angelo Martino a Bruno Pittón.



En el segundo torneo más importante de Sudamérica, Newell's ganó los dos partidos: venció al Audax Italiano en Chile sobre la hora y goleó de local a Blooming de Bolivia.



Por su parte, Santos tuvo un flojo comienzo del Brasileirao, mientras que por la Copa Sudamericana le ganó a Blooming en Bolivia y empató con Audax en Brasil.

El partido se jugará a las 21.30 (DirecTV) en el Parque Independencia de Rosario.