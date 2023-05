La periodista Florencia Halfon presenta su segundo libro, "Favio vigente: un recorrido por sus pasiones". En su sinopsis, la escritora se pregunta ¿Por qué Leonardo Favio nunca se convirtió en remera?

En diálogo con AM750, Halfon afirmó que "(Leonardo) Favio en todos los ámbitos fue relevante".

"A partir de conversaciones, viajes e investigación periodística, Florencia perfila a Leonardo Favio y abre una rendija desde la cual espiar el universo del ídolo popular a través de las pasiones que motorizaron su vida y su obra: sus afectos, el cine, la música y la militancia", según señala la publicación.

"Favio, vigente nace de un doble deseo: contar la relevancia de un personaje único a las nuevas generaciones y aportarles a sus contemporáneos una nueva lectura, construida con eso que queda cuando el paso del tiempo subraya lo importante", agrega.

En este sentido, la escritora afirmó que "Favio es mi papá cantando en mi casa toda la vida".

Acerca de cómo nació la idea de escribir sobre el artista aregntino: "Quería ponerme a escribir algo cuyo proceso fuera completamente diferente a mi primer libro. Cuando una amiga me habló de Favio dije cómo no se me ocurrió antes porque es mi propia historia y, después, es un montón de cosas para descubrir".

"A la vez, (Leonardo Favio) es de una vigencia en los temas que tocaba y lo que le preocupaba y eso me generó crear un puente entre aquellos que sienten curiosidad y no saben quien es", concluyó.