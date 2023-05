La CGT realizará hoy un acto por el Día Internacional de los Trabajadores en el estadio del club Defensores de Belgrano de esta capital bajo el lema "Estamos a tiempo", en el cual se instará a la dirigencia política, sindical y empresarial a alcanzar "un gran consenso político, económico y social".



En este marco, el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló afirmó que va a "acompañar a los compañeros de la CGT" y señaló que "el principal problema es la inflación".

"La plata no alcanza, la gente cuando cobra no llega a fin de mes. La carrera es desigual, hay que discutir cómo se puede equiparar este tema, que cuando lleguen los aumentos los precios no se vayan para arriba. Esto perjudica a todos los argentinos, el 90 % de los argentinos está preocupado porque cuando cobra no le alcanza el salario", sostuvo en diálogo con AM750.

Asimismo, Caló expresó que la informalidad laboral crece porque "la jornada laboral fue cayendo y deteriorándose".

"Lo más democrático que hay son las PASO"

En un año electoral en donde las internas al interior del Frente de Todos no permitieron la aparición de un candidato único, el dirigente sindical se mostró partidario de las PASO.

"Un candidato único es sacarle la posibilidad a otro compañero de competir. El que pierda en las PASO tendrá que acompañar al que gane. Lo más democrático que hay son las PASO", remarcó.



En el mismo sentido, afirmó que votará a un "candidato peronista" porque siempre acompañó al peronismo. "Bienvenido el compañero que aparezca. Hay muchos compañeros con capacidad para ser presidente de la Nación. (Sergio) Massa es un buen compañero, buen dirigente político, sabe hacer las cosas", dijo.

Por último, se refirió al gobierno de Alberto Fernández como "de transición" luego de lo que "le dejó" Mauricio Macri, y elogió el manejo de su gestión en medio de la pandemia. "Yo lo felicito, le tengo un afecto personal", concluyó.