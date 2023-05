Este lunes se viralizó un video en redes sociales en el que se ve a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y a la Policía Ciudad en Parque Centenario en un operativo desproporcionado contra un vendedor ambulante.

La persona a quien le confiscaron la mercadería es Pablo Romero, un hombre de 49 años y padre de dos hijos, que recientemente se quedó sin trabajo y decidió salir a vender empanadas este 1 de mayo, feriado del Día de los Trabajadores.



En diálogo con AM750, Romero reveló cómo fue el violento operativo: "Fue una situación muy fea y muy incómoda. No me lo esperaba. Yo no sabía de estos operativos, la gente del Gobierno de la Ciudad se me vino en banda. Me quisieron llevar la mercadería y el carrito. Fueron muy prepotentes", dijo.

"Hace 20 días tuve que vender la motito con la que laburaba para pagar deudas de luz, de gas, de teléfono, ya no estaba pagando el seguro y la vendí porque si te paran tenés que andar con el seguro al día", contó Pablo.

Además, agradeció a la gente que se acercó a intervenir al ver que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) le hizo un acta por venta ilegal en la vía pública: "Estuve al límite de quebrarme porque no podía creer la actitud de la gente. Si no fuera por ellos la historia sería otra, me sacaban todo y andá a cantarle a Gardel", contó en Branca de Vuelta.

Además, Romero aseguró que le pidió a los agentes que no le incautaran sus elementos de trabajo, pero "se querían llevar todo".

"Hago empanadas, hago sánguches de milanesas, es la manera de rebuscármela como para asegurarme la comida y que me quede algún mango", concluyó.