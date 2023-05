Esta semana se conoció una imagen que muestra posando juntos al controvertido director de cine Roman Polanski y a Samantha Geimer, la mujer que lo denunció por violación en 1977, cuando él tenía 43 años y ella 13, delito por el que el cineasta, que hoy tiene 89 años, fue condenado en Estados Unidos, país del que se fugó. La foto fue compartida en las redes sociales de la denunciante y de la esposa de Polanski, en una entrevista que ambas brindaron a un medio francés, tras más de 40 años. “Cumplió su condena”, señaló la mujer.

Geimer, actriz y modelo quien hoy tiene 60 años, subió primero la foto a su cuenta de Instagram, que es privada, y luego fue replicada en la cuenta de Emmanuelle Seigner, esposa de Polanski, con el mensaje "Gracias Samantha", junto a un emoji de un corazón y el crédito al esposo de Geimer.

La imagen salió a la luz en el marco que de una entrevista que Geimer le concedió a Seigner para la revista francesa Le Point, donde, entre otros temas, dialogaron sobre la denuncia y el tratamiento judicial del caso.

Geimer fue una de las primeras mujeres en denunciar a Polanski, a quien luego otras artistas también acusaron por abusos y violencia, tras el movimiento "MeToo" que sacó a la luz las agresiones sexuales en Hollywood y la industria del cine.

Pero la mujer sostuvo que con el tiempo decidió perdonar al director ya que había "pagado su deuda con la sociedad". “Voy a ser muy clara, lo que pasó con Polanski nunca fue un gran problema para mí”, dijo en otro tramo. Añadió que “ni siquiera sabía que era ilegal” y que “alguien podía ser arrestado por ello”. Y que "tener que repetir constantemente que no fue para tanto es una carga terrible”.

Tras la demanda, el director de cine se declaró culpable y pasó 48 días detenido para ser sometido a pruebas psiquiátricas y luego obtuvo la libertad. Polanski huyó de Estados Unidos y nunca regresó. En 2009, fue detenido por la policía suiza y pasó 10 meses tras las rejas. Desde entonces vive entre Francia y Polonia y evita visitar países en los que probablemente sería extraditado, como el Reino Unido.

Geiner sostuvo que aceptó las disculpas del director y sus declaraciones resonaron con sorpresa. “Todo el mundo debería saber ya que Roman cumplió su condena”, señaló en la entrevista. “Por mi parte, no quería que fuera a la cárcel, pero lo hizo y fue suficiente. Pagó su deuda con la sociedad. Ya está, fin de la historia”.

Otro denuncia de abuso sexual contra Polanski

La actriz francesa Valentine Monnier fue una de las últimas denunciantes de Polanski, a quien acusó de violarla en 1975 en Suiza, cuando ella tenía 18 años. “Fue de una extrema violencia. Ocurrió después de esquiar, en su chalet en Gstaad (Suiza). Me golpeó hasta que me rendí y luego me violó haciéndome sufrir todas las vicisitudes”, declaró.

La artista agregó que durante la agresión pensó que la iba a asesinar para que nadie se enterara de las atrocidades a las que la había sometido. Por ese entonces, el director ya era famoso en todo el mundo. Para Monnier, la violación fue una “bomba de tiempo” en su vida y afirmó que aún lo siente como un episodio traumático que “nunca desaparecerá”.