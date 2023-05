Los hinchas de Paris Saint-Germain se juntaron este miércoles en las puertas del estadio Parque de los Príncipes para manifestarse contra el equipo y en especial con insultos contra Lionel Messi, sancionado con dos semanas sin goce de sueldo, y también contra el dueño qatarí Nasser Al-Khelaifi.

En principio, la convocatoria de los fanáticos había sido para pronunciarse en contra de los accionistas de la institución, que no consigue la ansiada Liga de Campeones y suma un fracaso tras otro en cada temporada. Sin embargo, con el correr de los minutos, los cantitos fueron cambiando de destinatario y apuntaron contra Messi.

"Messi, hijo de p...", cantó y gritó el grupo de hinchas del Paris Saint Germain, en el contexto de la suspensión por el viaje del rosarino a Arabia Saudita sin autorización previa, según informó el portal del diario francés L' Equipe. También hubo cantos contra Neymar y el italiano Marco Verratti, ahora ambos lesionados. De hecho, en la página de los ultras se preguntaron si es necesario que Messi continúe en la institución y reaparezca contra Auxerre en dos fechas, cuando se termine la sanción que le aplicó el club.

En ese mismo sitio se habían comunicaron los objetivos de la protesta: "Esta noche les hemos pedido que se reúnan porque, como muchos seguidores del club, estamos sinceramente preocupados por el futuro y la sostenibilidad del club. Quedan muchas preguntas sin respuesta y el hecho de que el presidente de nuestro propio club se niegue a reunirse con nosotros nos hace sospechar mucho".

Y en ese texto se remarca, otras cuestiones referidas a la interna del club, que excede la coyuntura de Messi. Por un lado, los hinchas están en contra de un cambio de casa y no quieren salir de su estadio para irse al Stade de France porque "no tiene alma, ni historia". Por otro, se quejaron sobre los precios "abultados" de las entradas que saca "a los verdaderos hinchas de la cancha".

Además, le pidieron al jeque que sea ejecutivo con los futbolistas que ellos consideran que no dejan todo el esfuerzo por la camiseta: "Deshazte de los jugadores parásitos: es hora de limpiar el vestuario. Demasiados jugadores bajo contrato están presentes hasta la fecha solo para recibir el salario y no por ambición deportiva. ¡Respetar al PSG también es saber dejarlo! No dudaremos en hacérselo saber".

"Hay que salir campeones de la Ligue 1 por dignidad", cerraron, en relación a la temporada en la que PSG es líder por cinco puntos sobre su clásico rival, Olympique de Marsella, cuando restan cinco jornadas.