Faltan menos de dos semanas para el Congreso del Partido Justicialista --que se hará el martes 16 en el Club Ferrocarril Oeste-- y aún son más las preguntas que las respuestas que tienen en el oficialismo acerca de la estrategia y el armado electoral. Desde los diferentes sectores del Frente de Todos consideran que será necesario que el presidente Alberto Fernández --a su vez titular del PJ nacional-- llegue a la instancia del Congreso con ciertos acuerdos previos. Según confirman en Casa Rosada, siguen en pie las conversaciones entre el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, para intentar arribar a la fecha con una serie de cinco o seis "acuerdos básicos" y un "código de convivencia" para llevar adelante las PASO. Pero lo cierto es que esos son espacios informales y que nada se terminará de definir hasta tanto no tome una decisión la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y se reúna con el Presidente y el ministro de Economía, Sergio Massa. Algo que, por ahora, no parece que vaya a ocurrir. El Frente Renovador, en ese contexto, está evaluando hacer su congreso a fines de esta semana o la que viene. Cerca de Massa trabajan en ese sentido.

El Presidente, ya corrido de una posible candidatura, quedó relegado del último encuentro que protagonizó la vicepresidenta con el massismo en La Plata. Las señales que ella dio hasta ahora sugieren que no tendría intenciones de cambiar su postura de no ser candidata. Lo que sí hizo fue darle guiños al ministro de Economía que, durante las últimas semanas, recolectó apoyos de todos los sectores oficialistas --sindicatos, movimientos sociales y gobernadores, entre otros, que estarán el 16 en Ferro--. Este miércoles, Massa también logró algo importante en su carrera por la candidatura: consiguió el respaldo del gobierno de EE.UU. para la renegociación que quiere llevar adelante con el FMI. Un adelanto en los desembolsos del Fondo permitiría mejorar la situación crítica de las reservas y, quizás, pensar en medidas para los trabajadores. Algo común en años electorales que, sin embargo, no está ocurriendo. En esa línea, también iría el intento del Gobierno junto con la administración brasileña, de conseguir dinero para la Argentina por parte del Banco de los BRICS, algo que anunció Lula da Silva el miércoles y para lo que están trabajando ambos gobiernos.

Fernández, en tanto, intentará, durante los meses que quedan de aquí a los comicios, mostrarse como "el garante" de que haya PASO dentro del oficialismo --algo con lo que no está de acuerdo el kirchnerismo porque considera que la candidata debe ser la vicepresidenta o, en todo caso, quien ella elija para ese rol--. En ese sentido, la idea de Fernández es pujar en el marco del PJ para que todos los sectores del peronismo "estén representados en las listas". En simultáneo, el Presidente recorrerá distintas provincias y el conurbano bonaerense para mostrar y poner en valor su gestión. Este miércoles, por ejemplo, el mandatario estuvo en Catamarca para realizar una entrega de viviendas luego de su viaje a Brasil. La agenda internacional también tendrá un lugar importante. En ese ámbito Fernández se siente cómodo y relajado.



La fecha del Congreso del PJ fue anunciada en la última reunión que hubo del Consejo partidario el 21 de abril, tras el anuncio del Presidente de que no buscaría su reelección. Una definición que le venían reclamando desde el kirchnerismo de manera insistente y que, para algunos miembros del círculo íntimo de Fernández, fue anunciada antes de tiempo. A ese encuentro, que será en Ferro, asistirán los 949 congresales que representan al Partido Justicialista en todas las provincias. La convocatoria iba a ser para el 10 de mayo --así lo estaban planificando en la Casa Rosada-- pero, en el marco de la reunión del Consejo, decidieron que se realice el 16.

Allí se buscará, como explicó un congresal a este diario, "acordar las reglas del juego y cómo tiene que ser la elección del candidato a presidente del peronismo para estas elecciones". El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, es el titular del Congreso del PJ y es el que debe cursar las invitaciones formales. Aún no lo hizo. Según explicaron desde el partido, "siempre es necesario convocar al Congreso para los trámites electorales", y se tratará de "una instancia formal". Serán temas que se irán discutiendo en medio de procesos electorales provinciales que comienzan este domingo y continuarán el siguiente. Una vez que terminen esos dos "super domingos de elecciones" --el 7 se votará en Jujuy, Misiones y La Rioja, mientras que el 14 será el turno de Tucumán, Tierra del Fuego, La Pampa, San Juan y Salta-- quedarán solo dos días para el Congreso partidario.