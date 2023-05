Con la salida de escena de Soledad Acuña, los planes de Horacio Rodríguez Larreta van quedando más claros. Como viene publicando ese diario, el jefe de gobierno porteño quiere sostener la candidatura de Fernán Quirós como su sucesor e incluso, de ser posible, que Jorge Macri se baje antes de las PASO. Acuña, en tanto, podría ser la compañera de fórmula del ganador, como Larreta le ofreció como prenda para que declinara postularse. Tanto Quirós como Macri dejaron en claro que no se bajan así que la batalla porteña continuará, salvo que aparezca María Eugenia Vidal para disputarles el lugar a ambos. Larreta, en tanto, no descuida el frente bonaerense: junto con Diego Santilli compartió un encuentro con 30 candidatos a intendentes. Fue para afianzar a la tropa propia, luego de que Patricia Bullrich les advirtiera en otro encuentro que, si no le juegan limpio, les va a meter un candidato propio en cada distrito.



Como era esperado, finalmente Acuña resignó su candidatura a jefa de gobierno e incluso aclaró que Larreta la veía como vicejefa de alguna de las fórmulas. "Creemos que el PRO tiene que ir con un candidato único a las PASO, me bajé para garantizar el perfil de transformación y desde el principio dije que debe haber un solo candidato. Estoy trabajado para que haya un solo candidato en el PRO y Horacio me propuso ir de vicejefa en la Ciudad", afirmó.

Este paso era clave para dejar despejado el camino al candidato que Larreta siempre prefirió: Quirós, su ministro de Salud. Es a él a quien Larreta empoderó con un jefe de campaña de su círculo de armadores: Alvaro González. Y, en una estrategia coordinada, tanto Quirós como Larreta y Acuña en su mensaje de salida dijeron que el PRO necesita un candidato único frente al de la UCR, Martín Lousteau. Es un mensaje para Jorge Macri, a quien buscan bajar en base a encuestas.



El ministro de Gobierno porteño ya les avisó que no se baja: "Voy a ser candidato. Las PASO nos permiten que la gente elija. Represento a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich", sostuvo Jorge Macri. "Son dos los precandidatos del PRO que se presentan en las PASO. Decidirá la gente", advirtió el dirigente contra la estrategia del candidato único.

Por su parte, Quirós volvió a decir que había que consensuar un único candidato. “Mi posición personal es que debido a que en las PASO competimos con otros partidos, tendríamos que encontrar a alguien que sea el único candidato del PRO en las PASO", afirmó. El ministro insistió en que se podían buscar distintos mecanismos y que uno podría ser el que ya se usó en Córdoba: definir por encuestas. "Ése es el mecanismo que tendríamos que utilizar para presentar una precandidatura de consenso", insistió Quirós. Cerca de Jorge Macri afirman que, si se usan las encuestas, gana el ministro de Gobierno. Pero no están convencidos en la Jefatura de Gobierno: sostienen que no están tan separados y que Quirós tiene más capacidad de crecer hacia las PASO.

De fondo, Mauricio Macri y Bullrich vienen apoyando a Jorge Macri como el único candidato y, ante este escenario, no van a promover que se baje. Distinto sería si llegaran a un acuerdo en torno a la candidatura de Vidal, pero en el estado actual de situación del PRO parece difícil.



Con los intendentes



Mientras tanto, Larreta no descuida el frente del otro lado de la General Paz. Junto a Santilli fueron a un encuentro en Esteban Echevarría con 30 candidatos a intendentes del espacio. Fue una forma de mostrar que la mayoría está encolumnada detrás del larretismo, así como lo acompaña la mayoría de los actuales intendentes. "Vamos a transformar la provincia y los municipios, hay un trabajo serio a conciencia, nos estamos preparando todos para gobernar, para cambiar este país, la provincia y cada uno de los municipios", aseguró Larreta.

Bullrich, por su parte, había hecho su jugada con los intendentes la semana pasada. Los reunió a varios de los que apoyan a Larreta, entre ellos Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ezequiel Galli (Olavarría) y a los que buscan volver a gobernar, como Martiniano Molina (Quilmes) y Ramiro Tagliaferro (Morón). Bullrich les advirtió que no dejaría que tengan su boleta a presidenta si no hay reciprocidad: "¿Por qué les voy a dar mi boleta si ustedes apoyan a Larreta? Si no me apoyan con la misma fuerza y dedicación, y lo hacen público, voy a competir en toda la provincia”, los amenazó con candidatos propios en cada distrito, incluso en los que gobierna el PRO. Además, pidió que le jueguen limpio en la elección.

Por ahora sigue sin resolverse la discusión sobre cómo se ordena la interna bonaerense del PRO: si con varios candidatos a gobernador o uno solo, si con distintas listas a intendentes o una, si con listas separadas del larretismo y del bullrichismo o con cruces entre un candidato a intendente con distintos candidatos a gobernador y a presidente...