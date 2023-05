El veredicto del Tribunal Criminal N° 3 de Jujuy, de condenas a los tres hombres acusados por el crimen de Iara Rueda, dejó conformes a la familia de la adolescente. “Mi hija tuvo justicia. Iara está conmigo, Iara hoy me sonríe y me dice 'mamá, ya está'. Mi hija por fin va a descansar en paz”, afirmó su madre, Mónica Cunchila, quien destacó que esta sentencia llegó después de 30 meses “de mendigar justicia”.



“Estoy conforme con el Tribunal, con el fiscal, con el abogado (de la querella), con secretarios que me han escuchado. Fue muy duro lo que transitamos con mi marido (Juan Rueda), la familia, no ha sido fácil para ninguno. En el camino se aprendieron muchas cosas, hemos llegado a la sentencia y (se declaró oficialmente que) los imputados son asesinos”, aseguró Cunchila.

El femicidio de Iara, cometido en septiembre de 2020, cuando tenía 16 años, conmocionó a la sociedad jujeña. Después de idas y venidas, se pudo saber quiénes fueron los responsables de su asesinato y continuar reclamando justicia para que todos los involucrados denunciados llegaran a juicio.

El abogado que representó a la querella particular de la familia Rueda, Julián Martín Palmieri, también se mostró satisfecho: “esta sentencia me deja paz, con un poco de alivio, simplemente con ver a Mónica y a Juan creo que esto fue una señal de Iara, se hizo justicia. Los responsables no son tres imputados, sino son tres asesinos, así lo determinó la justicia", dijo. Agregó que estaba "muy contento, porque se trabajó arduamente en dos años y medio, y el fin era llegar a este día, probar la responsabilidad de estos tres tipos y eso quedó acreditado. La defensa no pudo desvirtuar absolutamente nada”, sostuvo.

Tanto la familia como el abogado querellante agradecieron al movimiento de mujeres, organizaciones, instituciones, a la prensa que acompañó las marchas de pedidos de justicia.

“Iara ahora descansa en paz, nos está mandando una señal porque hay mucha alegría en estos momentos”, señaló el abogado querellante, quien en la audiencia sostuvo la foto de Iara en sus manos. “Hoy el cielo se conjugó para que todo salga bien, y que haya justicia”, aseguró.

La condena a prisión perpetua a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad en este caso es de 35 años efectivos, pero el abogado de la querella dijo que tienen la posibilidad de recurrir el monto de la pena. "Creemos que se debe aplicar no solo a Cachizumba y a Abad sino también a Fernández una pena de 50 años”, agregó. Este fue el pedido de Martín en los alegatos producidos el martes último, y que se extendieron hasta la medianoche. La querella quería que se sentara jurisprudencia en Jujuy con la aplicación de esta pena máxima.

Una muerte bisagra

"Iara ha sido un antes y un después en todo sentido, lo que conmocionó a Palpalá, Jujuy. Hay una Ley Iara, declara la emergencia en violencia de género en la provincia. La justicia se vio desbordada por Iara, la sociedad se vio desbordada por Iara, la política. Iara Sabrina Rueda es un fenómeno que marcó un antes y un después lo que es la justicia jujeña”, afirmó el abogado querellante, para quien la adolescente "quedará en la mente de todos los jujeños" porque "fue asesinada y nos iluminó para que haya justicia y descanse en paz”.

Julián Palmieri también destacó la persistencia de la madre y el padre de Iara. “Mónica y Juan son dos tractores, esto fue pedir justicia desde un principio y se hizo justicia", sostuvo.

Juan Rueda también agradeció el acompañamiento que tuvo la familia en su lucha para dar con los asesinos de la adolescente y que sean juzgados. "Se hizo justicia, y que Iara pueda ser libre y que descanse en paz. Y nosotros tener un poco de paz dentro de tanto dolor", dijo. Y volvió a agradecer "el acompañamiento de la sociedad, recuerdo que nos decían 'se tienen que preparar porque el juicio será muy duro'. No nos dábamos cuenta que nos preparaban para este día”, señaló.

“El acompañamiento, las marchas, las charlas, nos hicieron fuertes para que hoy estemos de pie, firmes", agregó antes de anticipar: "Esto no se termina acá, empieza, ahora vamos por la cúpula policial y los cómplices encubridores, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hoy se abrió una ventana de justicia en Jujuy, para que el país vea, el caso de mi hija marcó un antes y después y vamos a luchar para que la Ley Iara quede permanente en la provincia y tenga recursos". También el abogado de la querella recordó que hay más personas involucradas en el femicidio de la adolescente, las que fueron denunciadas por falso testimonio, y los policías acusados por graves fallas en la investigación.

La sentencia se conoció ayer por la tarde. El Tribunal Criminal N° 3, integrado por las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas y el juez Mario Ramón Puig, condenó a prisión perpetua a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad por ser autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género (femicidio)”. En tanto que Tomás Fernández fue declarado penalmente responsable del mismo delito, en carácter de autor, pero como era menor de edad al momento del crimen, la pena será decidida por una jueza de menores.

Antes de que el Tribunal pasara a deliberar los tres acusados se declararon inocentes. La sentencia se leyó en una sala cerrada al público, aunque al salón Vélez Sarsfield, donde se desarrolló el debate, llegaron representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la titular del Consejo de la Mujer de la provincia, Lourdes Navarro. Así también un grupo de padres que integran la Asamblea Nacional de Familiares llegaron a acompañar a Mónica, mamá de Iara; Susana, mamá de Cecilia Basaldua, y Marta, mamá de Lucía López, entre otros casos de diferentes provincias por los que reclaman justicia.

Pedidos de perpetua

El veredicto del Tribunla fue coincidente con los pedidos de la fiscalía y las querellas, de prisión perpetua tras escuchar a las más de 50 personas que dieron sus testimonios y la incorporación de otras pruebas.

En los alegatos, el fiscal Alejandro Bosatti solicitó la pena máxima de prisión perpetua para los dos hombres mayores de edad, mientras que para Fernández, quien era pareja de Iara, consideró la responsabilidad penal y que las actuaciones debían ser giradas a la jueza de Menores para que establezca la pena que le corresponde, como finalmente lo decidió el Tribunal. La querella del Consejo de la Mujer de la provincia adhirió al pedido de la Fiscalía. Y la querella de la familia de la víctima pidió prisión perpetua, pero con una pena de 50 años para los tres.

Del otro lado, la abogada Sara Cabezas, que asistió a Fernández, solicitó nulidad del proceso afirmando que su asistido no tuvo defensor de Menores y planteó otras nulidades que fueron rechazadas por el Tribunal.

En el juicio quedó acreditada la responsabilidad de Cachizumba, Abad y Fernández, quienes capturaron a Iara y luego la asesinaron. En las audiencias quedó claro que Fernández entregó a la adolescente, a quien engañó contactándola a su celular, y en quien ella confiaba porque se conocían desde la escuela primaria.