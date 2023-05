Doce directivos de la agroexportadora Vicentin fueron imputados este jueves en la Justicia Penal de la ciudad de Rosario por el delito de "asociación ilícita" en carácter de autores, en el marco de causa por defraudación y estafas iniciada tras la cesación de pagos en diciembre de 2019. Los tres síndicos del concurso preventivo de la compañía, en tanto, quedaron acusados de encubrimiento. Las imputaciones tienen lugar dos días después de que se conocieran las impugnaciones del Banco Nación y la AFIP a la propuesta de pago presentada por la empresa.

Las acusaciones por "asociación ilícita" que elaboró el fiscal de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Miguel Moreno, alcanzan a Daniel Buyatti; Alberto Macua; Roberto Gazze; Máximo Padoan; Cristián Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Omar Scarel; Javier Gazze y Miguel Vallaza.

Los mismos directivos ya habían sido imputados por presuntas estafas y defraudación en octubre de 2021, en la causa que se inició tras la cesación de pagos de la agroexportadora, en diciembre de 2019.

El fiscal Moreno considera que fueron responsables de realizar maniobras con los balances de Vicentin SAIC, la firma concursada en febrero de 2020, para ocultar la verdadera situación financiera de la empresa. En concreto, según la acusación, la compañía continuó recibiendo granos de sus clientes y obtuvo créditos para prefinanciación de importaciones del Banco Nación hasta unos días antes de caer en default.

El fiscal también acusó a los síndicos del concurso de Vicentin, Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut, por presunto encubrimiento de las maniobras irregulares endilgadas al directorio, al considerar que pasaron por alto en su informe general los señalamientos de esas irregularidades realizados por la auditoría forense encargada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.

Impugnaciones a la propuesta de pago

Las nuevas imputaciones a los directivos de Vicentin, cuyo pasivo concursal verificado ronde los U$S 1.500 millones, se producen dos días después de que se conocieran las impugnaciones del Banco Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la propuesta de pago presentada por la empresa al juez, que en los próximos días debe resolver si homologa el acuerdo o lo rechaza.

Este jueves, la directora del Banco Nación (BNA), Julia Strada, afirmó que la impugnación planteada ante la justicia a la propuesta de pago "abusiva y fraudulenta" hecha por la empresa Vicentin obedece a que "deja deliberadamente afuera" al BNA y a "conductas jurídicamente maliciosas" por parte de la agroexportadora.

"La deuda se divide entre privilegiada y quirografaria, junto con el resto de los 1.600 acreedores que tiene Vicentin, entre ellos productores santafesinos, bancos internacionales y otros bancos argentinos, como el Banco Provincia. De esa deuda, nosotros tenemos 72 millones de dólares", explicó Strada en declaraciones formuladas hoy a El Destape Radio.

En ese marco, indicó que la propuesta hecha por Vicentin "es solamente hacia los acreedores quirografarios", con lo cual "al Banco Nación lo deja afuera deliberadamente". Es decir, "no nos están incluyendo en esta propuesta concreta privilegiada, pero sí en la quirografaria, donde sólo tenemos una porción de deuda insignificante", puntualizó Strada en la entrevista radial.

El detalle de la impugnación

Este miércoles, la directora del Banco Nación anunció en su cuenta de Twitter que la entidad impugnó la propuesta de pago de la empresa Vicentín por considerarla "abusiva y fraudulenta, en el marco del acuerdo preventivo de acreedores que certificó el juez de Reconquista Fabián Lorenzini".

La compañía agroexportadora "ha hecho una propuesta de pago que no ha mejorado nunca", consistente en "una quita del 80% y un pago sin intereses y en 12 años" únicamente para la deuda quirografaria (acreedores sin privilegios)", aseguró Strada.

Si bien la impugnación "todavía no ha sido homologada por el juez, Vicentin tiene, en su accionar, conductas que jurídicamente se llaman maliciosas por distintas razones que hacen a cómo fue dándose la situación de la negociación en el marco del concurso", señaló.

"Nosotros, como Banco Nación, tenemos una deuda privilegiada -que se llama privilegiada porque significa que tiene garantía privilegiada detrás- de US$ 225 millones, que, si uno la actualiza a hoy con intereses y demás, llega a US$ 306 millones", informó. "De la deuda privilegiada, donde el Banco Nación es el único acreedor privilegiado, la empresa ofrece pagos anuales de US$ 4 millones para devolver los US$ 225 millones verificados. Es decir que se devolverían en 56 años y sin pago de intereses", precisó.

"Para la quirografaria, en tanto, Vicentin propone una quita del 80% y un pago sin intereses y en 12 años, y para pagar, propone la venta de acciones de Renova, que es una de las principales extrusoras de granos del mundo, pero hoy esa venta está prohibida por una cautelar, por ende, lo que está proponiendo hacer Vicentin para pagar no se puede hacer", agregó la directora del BNA.

De acuerdo con lo que señaló ayer a través de Twitter, a la impugnación del Banco Nación se sumó también otra del Bapro y una tercera del BICE.