Siete personas fueron asesinadas a tiros en balaceras y ejecuciones presuntamente vinculadas a ajustes de cuentas relacionadas al narcomenudeo entre la tarde del martes último y esta mañana en el Departamento Rosario, que ya suma 108 homicidios en lo que va de 2023, a un promedio de un crimen cada 27 horas.



Debido a la cantidad de crímenes que se registran en esa ciudad santafesina, el Ministerio Público Fiscal (MPF) decidió asignar a cada fiscal un máximo del ocho investigaciones de casos violentos por turno --de sábado a sábado--, cantidad que ya fue alcanzada por la instructora judicial Georgina Pairola, quien tiene en su poder ocho expedientes por asesinatos entre el 29 de abril y hoy, por lo que de cometerse entre hoy y mañana un nuevo homicidio, deberá asignarse la pesquisa a otro fiscal, explicaron a Télam los voceros judiciales.



Los siete asesinatos registrados entre la tarde del martes pasado y esta mañana --que se suman al cometido el 29 de abril-- tuvieron como víctimas a seis hombres y una mujer que fueron atacados a balazos en distintos barrios de Rosario y en la lindera localidad de Villa Gobernador Gálvez.



La seguidilla se casos comenzó en la noche del martes 2, cuando en la puerta de la casa de un pariente, en el barrio Ludueña, de la zona noroeste de Rosario, fue asesinado de ocho balazos Kevin Leonel Villalba (31), al ser atacado por dos hombres que se movilizaban en una moto. En ese caso se investiga si la víctima era blanco del ataque o si la balacera estaba dirigida a la fachada de la casa del familiar que la víctima visitaba.



Ese mismo día, alrededor de las 20.30, Ángel Faustino Coronel (39) salió de su vivienda del barrio Empalme Graneros a comprar cigarrillos en un kiosco y fue atacado por desconocidos que le dispararon nueve veces.



La víctima fue trasladada al hospital zonal, donde los médicos constataron que presentaba un balazo en el abdomen, cuatro en las piernas y otros cuatro en la zona del tórax que le originaron la muerte.



En tanto, ayer a la tarde, en un balacera dirigida presuntamente contra la fachada de la verdulería "La Vieja Esquina", ubicada en Gutiérrez al 1300, esquina Corrientes, del barrio Tiro Suizo, fue asesinado, Mauro Augusto Villamil (36), empleado de una estación de servicio que había ido a realizar compras para un asado que iba a compartir con sus compañeros de trabajo.



Villamil murió en el acto al ser alcanzado por los tiros disparados por un hombre que pasó caminando junto a dos cómplices, que además provocaron heridas a tres empeladas de la verdulería, de 21, 34 y 50 años, que fueron trasladadas por ambulancias del Servicio de Emergencias (SIES) a distintos centros hospitalarios de la zona.



Los agresores escaparon corriendo tras el ataque y abordaron un auto que los esperaba en las inmediaciones, a bordo del cual abandonaron la zona.



Los investigadores tratan de establecer si la balacera, que alcanzó también a las viviendas linderas, estaba dirigida al local comercial en el que en ese momento había más de diez clientes, dijeron las fuentes.



A raíz del asesinato del trabajador de una estación de servicios Shell, y con el fin de visibilizar el hecho, el sindicato de playeros de Rosario informó que realizará un paro de actividades entre las 18 a 22 de hoy.



"El objetivo de la medida de fuerza es visibilizar la trágica situación y aclarar que nuestro compañero de trabajo fue una víctima inocente de un ataque a balazos", dijo en declaraciones a la prensa el Secretario General del Sindicato de Playeros de Estaciones de Servicios, Miguel Benítez.



Una hora más tarde, alrededor de las 20.30 de anoche, en el barrio Godoy, de la zona norte de Rosario, fue asesinada de un tiro en el rostro Micaela Soledad Gómez (28), mientras que una vecina de la cuadra de 33 años resultó herida y logró sobrevivir.



Según las primeras averiguaciones, dos hombres que se movilizaban en una moto abrieron fuego contra la fachada de varias viviendas ubicadas a lo largo de esa cuadra, tras lo cual escaparon a alta velocidad.



A la misma hora, en la zona sur de Rosario, un hombre fue ejecutado de un tiro en la cabeza en la vereda de una parrilla ubicada en las avenidas 27 de Febrero y Circunvalación, del barrio Godoy.



La víctima, aún no identificada y quien solía pasar con frecuencia al local comercial para pedir la comida que sobraba, fue sorprendida por dos personas que se desplazaban a bordo de una moto y que, sin mediar palabra, le dispararon a quemarropa.



Los tiradores escaparon por la avenida Circunvalación a alta velocidad, aunque chocaron contra un automóvil y dejaron abandonada su moto Honda CG Titán robada para continuar la huida a pie.



La violencia armada continuó este jueves por la mañana con un doble crimen descubierto la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, lindera hacia el sur con Rosario.



Allí la policía encontró sobre un camino rural de tierra ubicado sobre la calle S 22, los cadáveres acribillados a tiros de dos jóvenes aún no identificados.



Según los peritos forenses de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los cuerpos presentaban múltiples heridas de arma de fuego en distintas partes de su cuerpo, añadieron las fuentes.



Asimismo, los investigadores hallaron en el lugar al menos 15 vainas servidas, por lo que una de las hipótesis del crimen es que las ejecuciones de produjeron en ese lugar, donde no hay cámaras de seguridad.



A raíz los hechos, el Intendente de Rosario, Pablo Javkin, reclamó a las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial "mayores recursos económicos para más despliegue policial". "Esto no se aguanta más. No tenemos que soportar este maltrato, caso contrario que nos traspasen las fuerzas de seguridad a nosotros", dijo Javkin en rueda de prensa.