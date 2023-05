El mediocampista Alexis Mac Allister, campeón del mundo en Qatar 2022, marcó un penal en tiempo de descuento en el triunfo 1-0 de Brighton And Hove Albion ante Manchester United, como visitante, en un partido pendiente por la fecha 28 de la Premier League.



El jugador de 24 años convirtió el penal al noveno minuto de descuento en el Falmer Stadium para festejar la segunda victoria consecutiva del equipo inglés, que viene de golear 6-0 la fecha pasada a Wolverhampton.



Mac Allister está en la mira de Liverpool, que dirige el alemán Jürgen Klopp, equipo que habría ofrecido a Brighton una propuesta por el jugador, según la prensa deportiva inglesa.



También en el equipo de Sussex del Este integró la formación desde el inicio el juvenil volante ofensivo Facundo Buonanotte, ex Rosario Central, que fue negado al seleccionado argentino Sub 20 para el Mundial.



En el United no fueron convocados por distintas dolencias el defensor Lisandro Martínez (fractura metatarsiano del pie derecho) y el atacante Alejandro Garnacho (lesión en tobillo derecho).



La victoria subió al Brighton a la sexta posición con 55 puntos, lo que le permitió entrar en zona de Europa League, en tanto Manchester United sigue en la cuarta ubicación con 63 unidades y en zona de Champions League.



