La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anticipó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner “se van a sentar a dialogar y cerrar las reglas del juego” para que el Frente de Todos comience a definir quién o quiénes serán los candidatos que representen al oficialismo en las próximas elecciones.

Por este motivo, la funcionaria instó a los dirigentes de la coalición gobernante a apurar la definición de nombres para encabezar las listas, ya que, para ella, CFK no se presentará y el camino a unas PASO será inevitable.

Cristina Kirchner “se corrió al decir (en diciembre pasado) ‘yo no voy a ser candidata a nada’, y lo viene diciendo a pesar de que algunos no lo quieren escuchar. Lo dijo nuevamente (la semana pasada) en el Teatro Argentino”, afirmó la ministra.

“Corridos como candidatos el Presidente y la vice –prosiguió-, no hay síntesis, y al no haber síntesis necesitamos poner las fórmulas y que el pueblo elija.”

Tolosa Paz, no obstante, no le restó relevancia al peso político que el jefe de Estado y la ex mandataria tienen sobre el peronismo. De hecho, sostuvo que un acuerdo entre ellos es imprescindible. “Estoy convencida, porque se acerca el momento, de que el Presidente y la vice se van a sentar a dialogar y cerrar las reglas del juego”, afirmó en diálogo con Radio 10.

Para la funcionaria, el oficialismo “necesita poder canalizar las diferencias” y salir de la zona de críticas permanentes entre los tres principales espacio que integran el frente. “Durante tres años y medio hubo distintas miradas, algunas expuestas a cielo abierto y con un costo hacia la figura e investidura presidencial”, cuestionó.

Por este motivo, agregó, unas PASO “nos va a permitir canalizar las diferencias” para enfrentar a “una ultraderecha disparatada” que ya tiene decidido entre quiénes van a competir.

“No podemos mirar ese partido desde la tribuna. Hay que jugarlo y poner toda la carne en el asador”, subrayó y llamó a "democratizar quiénes son los candidatos".

En este sentido, Tolosa Paz no descartó que decida presentarse para competir por alguna candidatura, puntualmente en la provincia de Buenos Aires. “Me pongo al servicio” de lo que decida el partido, “no juego la individual sino en lo que el equipo necesite”, aclaró.

De todas maneras, no negó sus aspiraciones a competir por la gobernación. “En la provincia de Buenos Aires la estrategia todavía no está cerrada” pero, así y todo, “voy a acompañar al gobernador con PASO sin PASO”, concluyó.