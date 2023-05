El Gobierno recordó que sigue abierta la inscripción a la segmentación energética para los subsidios al gas y la luz, la cual permite evitar que todo usuario que esté por debajo del techo previsto de ingresos pueda seguir recibiendo el beneficio estatal. La inscripción se realiza completando el formulario en argentina.gob.ar/subsidios o en los stand de la Secretaría de Energía ubicados en algunos puntos del AMBA.

Esto se encuadra en un fuerte aumento del precio de la energía que recibieron los hogares de "Nivel 1", considerados de altos ingresos, junto a aquellos que no se anotaron en el registro. Conjuntamente, este grupo, que ahora enfrenta tarifa plena de luz y del gas, representa a un tercio de los usuarios.



Inicialmente, el Gobierno había dicho que esperaba que sólo un 10 por ciento de los usuarios enfrenten tarifa plena este año. Sin embargo, el número resultó mucho más alto. "La segmentación permite que la quita de los subsidios sólo se aplique a los hogares que perciban un ingreso mensual mayor a los 670 mil pesos, equivalente a 3,5 canastas básicas, o a quienes no se hayan registrado para mantener el beneficio. La herramienta de la segmentación busca que los subsidios sean para la gente que lo necesita. Desde mayo de este año, casi 7 de cada 10 argentinos seguirán siendo acompañados por el Estado Nacional a través del subsidio a la luz y el gas", dijo el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti.

Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, explica que "inicialmente se había hablado de que el techo de ingreso era por persona y no por grupo familiar. Cuando la reglamentación definió que ese número aplicaría por hogar, las asociaciones dijimos que iba a haber mucha más gente en el Nivel 1 de lo que el Gobierno planteaba. Pero además, al incorporar a los que no se anotaron directamente en el Nivel 1, se consideró que aquellos que no podían, no sabían cómo o no se enteraron, formaban parte del grupo de ingresos altos. Así se fue ampliando el número de afectados".

"Por otro lado, hay personas que por cuestiones ideológicas decidieron no anotarse, tal vez para no proporcionar datos al Estado. En estos casos, es lógico que el sector público requiera de información para otorgar subsidios. También hay personas que no tienen ingresos suficientes para caer en el Nivel 1, pero que cuentan con dos o más propiedades. El otro tema es la evaluación de la economía no registrada: cuántos tienen ingresos superiores a los declarados y por lo tanto están subregistrados", agrega Boada.

Yanotti aclaró que "quienes no pueden pagar tienen la oportunidad de hacer una declaración jurada para quedar amparados por el Estado. El único dato que necesitan es el Nº de trámite del DNI y el Nº de cliente de los servicios. El objetivo es garantizar una energía justa y equitativa para todos".

Aumento

Ahora, un tercio de los usuarios dejarán de percibir subsidios en sus facturas, lo cual supone un fuerte incremento en la comparación anual. Se calcula un impacto mensual promedio del orden de los 3 mil pesos en el caso de las boletas eléctricas.

"El 30-33 por ciento que no necesita que el gobierno lo subsidie porque sus ingresos les permiten hacer frente a las facturas, pagarán el precio pleno. Son grupos familiares que tienen como piso 670 mil pesos de ingreso. El incremento representa menos del 0,2 por ciento de su ingreso", consideró Yanotti.



De acuerdo a un informe de la consultora Economía & Energía, la tarifa de luz promedio con impuestos de un usuario Nivel 1 pasó ahora a los 10.191 pesos mensuales, un 75 por ciento más cara que en abril. El precio mayorista que pagan estos usuarios por la electricidad es un 464 por ciento más caro que lo que pagan los sectores medios.

En el caso del gas, el Enargas aprobó recientemente para los usuarios residenciales un incremento de 95 por ciento en la tarifa de transporte, mientras que el valor agregado de distribución (VAD) subió un 115 por ciento para los usuarios de Nivel 1, un 56 por ciento para los de Nivel 2 y un 71 por ciento para los de Nivel 3.

La tarifa plena que pagarán los usuarios de Nivel 1 será en promedio de 6821 pesos mensuales a partir de mayo, un 180 por ciento por encima del valor del año pasado. Para los usuarios de bajos ingresos (Nivel 2), la tarifa promedio sería de 2485 pesos, mientras que para los sectores de ingreso medios (Nivel 3) será de 4892 pesos.