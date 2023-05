TEATRO

Quiero pertenecer

Enmarcado en lo que pareciera ser un espectáculo de café concert, con tintes de comedia musical y show de stand up mal hecho, un títere de procedencia alienígena se dispone a presentar al público, por medio de dos intérpretes y un pianista a su mando, la angustia y forma de vida que observa impregnada en la juventud contemporánea, a través de canciones, monólogos y escenas. Haciendo usode las herramientas del género caerá por un derrotero musical/teatral que, en el intento de ser su primer paso hacia la fama y su salvación, acabará por condenarlo. Una obra de Micaela Amaro, Lula Fenomenoide, Marcos Krivocapich, Teo López Pucci y Donna Sanguinetti, con dirección de puesta en escena de Milva Leonardi y Fioreya y colaboración autoral de Magrio González y Javier Santamaría.

Viernes 22.30 hs. en Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $2000.

Folia

Repertorio barroco erudito y de la danza popular, mestizaje de partituras de los siglos XVII y XVIII con la música electrónica, fusión de danza contemporánea, hip hop, ballet y hasta giros derviches. Todas estas confluencias definen a Folia, que trata sobre la locura de los hombres en el mundo, a través de distintas emociones y que, según el diario francés Le Figaro, “va in crescendo, mezclando estilos, bailarines y músicos, para condensarse al final en una espiral de energía irresistible”. Comenzaron a venderse las entradas de esta obra de la temporada internacional del Teatro San Martín, con coreografía y dirección artística de Morad Merzouki y la participación del Ballet Contemporáneo, dirigido por Andrea Chinetti.

Del 1 al 18 de junio, en la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, Av. Corrientes 1530. Entradas: desde $1500.

MÚSICA

Esto es lo que obtenés…

…cuando te cansas de lo que ya obtuviste. Winona Riders ya tiene su primer disco, integrado por seis temas que vienen sonando en su repertorio desde sus comienzos, pero –aclaran– “con el sonido más pulido que nunca”. Variando desde el rock stone hasta el krautrock y el noise, siempre sobre la ruta de la psicodelia, el sexteto nació en 2018, en el oeste de Buenos Aires, entre Haedo, Ramos Mejía e Ituzaingó. Dieron su primera presentación en 2019, y entre su discografía se pueden encontrar numerosas grabaciones en vivo, editadas bajo su propio sello WR Recordings. Desde la salida de su primer simple en 2022, "Dopamina", sus shows en vivo se han destacado por una formación atípica, compuesta por dos baterías y un sitar. Este flamante album debut, editado por Indie Folks, asoma luego de que el grupo abrió el show de sus maestros musicales, The Brian Jonestown Massacre, en su reciente show en Buenos Aires.

Vera canta Barbara

El nuevo disco de Vera Cirkovic –cantante mezzosoprano, franco-yugoslava radicada en Argentina– está dedicado a las canciones de la notable y admirada cantautora francesa Barbara. Vera canta en francés y en español, con la participación especial de Lito Vitale. La traducción al español de las letras originales en francés estuvo a cargo de José María Perazzo. “Vivir como yo en un país extranjero como Argentina, significa primero, adoptar su lenguaje, su cultura y luego, como artista, compartir mi cultura, haciendo más accesible su sentido”, dice Cirkovic. “Es una alegría por fin poder ser entendida en español y mantener el espíritu del sentido de cada frase de la obra de Barbara, compuesta hace más de cincuenta años, que me moría por cantar y contar. Son canciones que forman parte de mi ADN desde siempre”.

ONLINE

Citadel

La nueva producción de los hermanos Anthony y Joseph Russo tiene estructura seriada, una de las más caras en la historia del formato, cortesía de Amazon Prime Video. En realidad, es apenas el punto de partida de una ambiciosa saga con múltiples series derivadas que irán llegando en los próximos años, varias de ellas filmadas en distintas partes del mundo (las dos primeras ya están produciéndose en India e Italia). ¿De qué va la cosa? Una de espías, que comienza con una extensa secuencia a bordo de un tren de alta velocidad en el cual dos agentes de Citadel (los buenos) se enfrentan a un par de docenas de esbirros de Manticore (los malos) con resultados literalmente explosivos. Ocho años después Mason (Richard Madden) sufre de amnesia total y ha comenzado una nueva y familiar vida, mientras que la suerte de su compinche Nadia (Priyanka Chopra) es un misterio para propios y ajenos. Stanley Tucci es el jefe entre las sombras en este relato de superacción y suspenso con ecos de Misión imposible.

Pollos sin cabeza

Producida por Álex de la Iglesia, la nueva serie española de HBO Max encuentra a su protagonista, Alberto –un exfutbolista dedicado a representar a jugadores de primer nivel–, en un momento de profunda crisis en su vida profesional y personal. Cuando su cliente más importante lo deja por otro manager el futuro de la agencia comienza a pender de un hilo. Como si eso fuera poco, su novia decide abandonarlo casi al mismo tiempo, mientras que su ex quiere hacerle la vida imposible. Comedia de costumbres, las sociales y las del negocio futbolero, la serie cuenta con la participación especial de Miguel Ángel Sola como un representante de jugadores de origen argentino y enemigo número uno de Alberto.

CINE

La mujer y el cine cumple años

El Festival “La mujer y el cine”, creado entre otras por María Luisa Bemberg, Lita Stantic y Sara Facio, a quienes rápidamente se sumó su actual directora, Annamaría Muchnik, cumple 35 años de existencia. Para festejarlo, la reluciente edición, que comenzará este martes 9 y se extenderá hasta el 14, ofrecerá los usuales programas de cortos y largometrajes con proyecciones gratuitas en el Centro Cultural San Martín, el CCK y el Malba, además de la posibilidad de ver varios de los títulos de forma online en vivamoscultura.buenosaires.gob.ar El panorama de films recientes tendrá su puntapié inicial con la exhibición de Mariquita, mujer revolución, dirigido por Sabrina Farji y de inminente estreno comercial. Un documental que, en palabras de su directora, se propone dilucidar “qué hay detrás del mito de esta mujer que escribió memorias del virreinato, dejó obra escrita relevante y es parte del salón de las mujeres de la historia”. El catálogo incluye una sección de work in progress y video-minutos.

Misántropo

Nueve años después del batacazo de Relatos salvajes, el argentino Damián Szifron está de regreso con su primer largometraje made in USA, un thriller policial que tuvo no pocos problemas de producción por su temática, que toca fibras sensibles en la sociedad norteamericana. Shailene Woodley es Eleanor, una agente policial de nivel raso y variados problemas personales que se embarca en la investigación de su vida: ayudar al FBI a atrapar a un asesino serial que en plenas celebraciones de año nuevo acaba a los tiros con varias docenas de ciudadanos. Con ecos de El silencio de los inocentes, Szifron entrega una película tradicional en fondo y forma, aunque la oscuridad de la trama no ofrece concesiones.

TV

Señorita 89

Muchos realizadores argentinos que desean probar suerte en el cada vez más populoso universo de las series encuentran en México una tierra fértil para desarrollar proyectos. La cineasta Lucía Puenzo, directora de Wakolda, junto con su hermano Nicolás llevaron adelante esta historia que cruza el drama social con elementos del thriller y que puede verse desde hoy en la señal Lifetime. El relato transcurre en el entonces llamado Distrito Federal, en los años 80. Concepción es la reina absoluta del concurso de belleza más celebrado del país, y en ese rol recibe en su lujosa estancia a las treinta y dos finalistas que, luego de un complejo y esforzado entrenamiento de varios meses, deberán presentarse en el certamen conocido como Miss México. Desde luego, detrás de la purpurina, las sonrisas y los costosos vestidos se esconden varias zonas grises y dolores personales. “Es un thriller político donde se mastica a las chicas jóvenes”, dijo Puenzo sobre la serie.

Domingos a las 23, por Lifetime.

Una pequeña luz

Ocho capítulos para narrar, con las armas de la ficción, la historia real de Ana Frank y su familia, a partir del punto de vista de Miep Gies, interpretada por Bel Powley, la mujer holandesa que arriesgó su vida durante más de dos años para protegerlos del acecho de los nazis. El actor Liev Schreiber, a su vez cocreador de la miniserie, declaró a la prensa que “Miep nos está diciendo que todos estamos programados para tomar la decisión correcta. Que reconozcamos los patrones del fascismo, el comportamiento de la violencia, de los regímenes autoritarios, y hagamos lo correcto”. Cada episodio estreno en la señal Nat Geo estará luego disponible en la plataforma Disney+.

Lunes a las 21, por Nat Geo.