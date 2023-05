“¡Imaginate al 10 nuestro, al capitán nuestro... jojojo", ironizó el exjugador de la selección argentina y panelista de F90, por ESPN, Oscar Ruggeri, en referencia a Maradona, al comentar sus impresiones acerca del video de Lionel Messi pidiéndole "perdón" a los hinchas del PSG y a sus compañeros por ausentarse de la práctica del lunes pasado, que desató la reacción desmedida de los "ultras" parisinos y la suspensión por dos semanas del capitán argentino como sanción por parte del club.

Tras un intercambio elogioso de la actitud de Messi, el exjugador de River y Boca, comparó esa actitud con la que pudo haber sido la de Diego Maradona. Para Ruggeri, el capitán de la selección argentina, fue impulsado a tomar esa decisión para frenar de alguna manera la discordia que se había generado. "Salvo a los bandidos, A la gente de verdad, la frena”, sostuvo.

Después de un par de comentarios al respecto del conductor, Sebastián Vignolo, el Cabezón buscó cierta complicidad con otro de los panelistas, Chavo Fucks, y largó: "Imaginate al diez nuestro, el capitán nuestro... Jo, jo, jo", largó, en referencia a Maradona. A lo que Fuks respondió: “¿Sabés lo que hubiese hecho? ¡No, no lo hace!". Y todos sonrieron asintiendo.

De todos modos, Ruggeri destacó que la actitud de Messi demostró su grandeza, aunque supuso que lo hizo por pedido de su familia. “Para mí, no le dijeron ‘hacé esto'. Él lo hizo por su familia, para terminar e irse de ahí. Y está bien que se vaya. Él, con lo que hizo... si no quería, no lo hacía y estaba bien”, manifestó.

También criticó a los compañeros del PSG por no estar al lado de Messi en esta situación y sugirió que el capitán del equipo, el brasileño Marquinhos, debería haber salido en su defensa. “El capitán, con los jugadores, tendrían que estar parados. ¿Quién es el capitán? Marquinhos... hay que ir a hablar. Los jugadores tienen que plantarse ahí”, agregó el exdefensor de la selección campeona de México 86 y amigo de Maradona.

Cómo fue el pedido de perdón de Messi

El capitán de la Selección argentina, campeona en el Mundial de Qatar 2022, eligió hacer un pedido de disculpas en un video, después de la ola de rumores acerca de su situación en el PSG, por ausentarse del entrenamiento del lunes pasado, para viajar a Arabia Saudita por cuestiones comerciales que tiene con ese país, del que es un embajador turístico.

“Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada les quiero pedir perdón a mis compañeros y al club”, comenzó a decir Messi en un breve video subido a sus historias de Instagram. "Sinceramente, pensé que tendríamos libre después del partido, como venía pasando en las semanas anteriores, y ya tenía programado este viaje a Arabia, que ya lo había cancelado anteriormente. Vuelvo a pedir perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida", concluyó.



Este viaje se hizo al día siguiente de que el PSG perdió 3 a 1 en el Parque de los Príncipes ante el Lorient. Una derrota que es parte de la grave crisis deportiva que atraviesa el equipo, tras ser eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y de perder tres de sus últimos cuatro encuentros de local. Y que su ventaja sobre el segundo en la tabla, el Olympique de Marsella, se redujo a solo 5 puntos. Por este motivo, el cuerpo técnico decidió cancelar el día libre que los jugadores tenían el lunes, y llamarlos a entrenar. Messi ya estaba en Arabia.

Además, hay que agregar que el contrato del argentino termina en junio. Y aunque aún no hay ninguna comunicación oficial, el medio L'Equipe anunció esta semana que no habrá renovación. Los destinos posibles serían el Barcelona o el Inter de Miami.



Por el momento, el capitán argentino está suspendido por el PSG, por dos semanas sin goce de sueldo y sin poder competir en partidos oficiales.



