Lionel Messi pidió este viernes disculpas al París Saint Germain (PSG) y a sus compañeros a través de un video que publicó en sus historias de Instagram, luego de la suspensión de dos semanas que recibió por parte del club por haberse ido de viaje a Arabia Saudita sin la autorización de la directiva.

“Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada les quiero pedir perdón a mis compañeros y al club”, comenzó Messi en un breve video subido a sus historias de Instagram.

"Sinceramente pensé que tendríamos libre después del partido como venía pasando en las semanas anteriores y ya tenía programado este viaje a Arabia, que ya lo había cancelado anteriormente. Vuelvo a pedir perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida", continuó.

Qué paso con Lionel Messi en el PSG

El martes pasado, el PSG resolvió suspender por dos semanas a Lionel Messi con efecto inmediato luego de que el rosarino se haya ido de viaje durante dos días a Arabia Saudita, país con la que firmó un contrato para promocionar el turismo.

Desde el entorno del rosarino, informaron que había arreglado viajar al país árabe por sus compromisos comerciales en su "día libre", pero que el cuerpo técnico decidió cancelar la jornada de descanso luego de la derrota del domingo de local ante Lorient (3-1), y la Pulga se habría enterado del cambio cuando estaba junto a su familia en pleno vuelo.



La sanción que recibió el delantero de 35 años años, la cual empezó este miércoles, implicó que no pueda jugar ni entrenar durante una quincena, por lo que no cobrará el dinero correspondiente a su ausencia obligada y también se perderá los dos próximos partidos de la Ligue 1, el 7 de mayo ante Troyes y el 13 de ese mes ante AC Ajaccio.

El viaje de Messi se concretó un día después de que el club parisino perdiera 3 a 1 en el Parque de los Príncipes, una derrota que es parte de la grave crisis deportiva que atraviesa el PSG, que resultó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y que perdió tres de sus últimos cuatro encuentros de local, limitando su ventaja en el campeonato local respecto al segundo (Olympique de Marsella) a 5 puntos.

A su vez, se dio poco antes de que el contrato del argentino termine en junio. Si bien no hubo comunicación oficial por parte del club, el medio local L'Equipe anunció esta semana que no habrá renovación.

Críticas y hostilidades

París fue una ciudad hostil con Messi desde el primer año, en el que lo criticaron por su nivel, y ahora continuaron apuntándolo como principal causante del fracaso del equipo en la Liga de Campeones, a pesar que es el segundo goleador y el principal asistidor de la temporada.

En la actualidad, el club vive una situación complicada e incluso el miércoles último un grupo de hinchas se manifestaron contra los directivos y los futbolistas, e insultaron puntualmente a Messi.

Kombouaré salió en defensa de Messi

Mientras tanto, el entrenador de Nantes de Francia, Antoine Kombouaré, mantuvo este viernes una efusiva defensa de Lionel Messi en el marco de la sanción y persecución al crack rosarino. "No lo toquen a Messi. ¿Lo tengo que decir en francés o en qué idioma?", sorprendió el DT en la conferencia de prensa.

"Me da lo mismo lo que pase adentro de la cancha y los problemas que tenga el PSG. Yo amo a Messi, amo cómo juega y a Messi no se lo toca, ¿está claro?", continuó el entrenador, cuyo equipo trata de salvarse del descenso en una pelea pareja con Racing de Estrasburgo.

"No es un problema mío, es un problema de PSG y su entrenador. Yo soy un enamorado de su juego, lo amo y jamás lo criticaré. Todas las críticas que veo son muy duras y es una vergüenza lo que está pasando contra él. Y mucho mejor, va a pasar que se va a ir y me pone feliz porque no lo merecemos", sentenció el exfutbolista del PSG en los años 80 y entrenador de los parisinos entre 2009 y 2011.

Seguí leyendo