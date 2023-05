El Partido Justicialista pone en funcionamiento su estructura para empezar a definir estrategia, alianzas y candidaturas con miras a la elección presidencial de octubre. A la convocatoria del Congreso Nacional del PJ para el martes 16 de mayo en el microestadio de Ferro, se sumó un llamado a reunión del órgano partidario en la provincia de Buenos Aires para el sábado 13 en La Matanza y el PJ porteño lo hará el miércoles 17. Mientras continúa la danza de nombres de posibles candidatos y se esperan otras definiciones en el Frente de Todos, la coalición oficialista aún debe resolver si habrá competencia interna, o candidato o candidata de consenso, no sólo a nivel nacional sino también en la provincia y la ciudad, distritos donde la suerte de sus respectivos gobiernos están atados al calendario nacional.

La convocatoria a los respectivos congresos partidarios del PJ será un primer paso para ratificar las alianzas electorales y un ámbito donde se buscarán ciertos consensos entre sus distintas vertientes sobre un tema aun no saldado: la candidatura presidencial.

Desde los sectores más cercanos al kirchnerismo todavía hay expectativas de que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner revierta su postura de no presentarse como candidata en esta elección. En tanto que para los vinculados al presidente Alberto Fernández, ese ya es un tema cerrado.

"Cristina es la líder del espacio, que juegue es una decisión que debe tomar ella. El proceso electoral está en ciernes y la estrategia se debe dividir en PASO, generales y ballotage. Hay que definir si vamos con lista única o no, si no es Cristina (la candidata) hay que pensar en unas primarias que fortalezcan al Frente de Todos", afirmó el gobernador chaqueño Jorge Capitanich en declaraciones a la radio on line FutuRock.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, destacó el gesto de Alberto Fernández de correrse de la candidatura, al igual que Cristina, "para poder conseguir que el frente siga su rumbo". "Corridos como candidatos ellos, no hay síntesis, y, al no haber síntesis, necesitamos poner la fórmula y que el pueblo elija, ver qué expresa esa fórmula y hacia dónde vamos. Eso permitirá canalizar las diferencias", agregó la ministra en declaraciones a Radio 10.

Sin embargo, desde varios sectores del FdT se viene bregando para que antes del congreso nacional del PJ haya una reunión entre los referentes de las principales vertientes del FdT: el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía, Sergio Massa. Para buscar sellar un acuerdo sobre estrategias y candidaturas.

En tanto, el jueves, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó en Ensenada –durante un encuentro organizado por Somos Barrios de Pie-- que la provincia de Buenos Aires "es la madre de nuestro triunfo" electoral, por lo que ese territorio "va a sumar a un triunfo nacional". Así, Kicillof volvió a ratificar su intención de ir por la reelección, para la que cosecha apoyo de la mayoría de los sectores del FdT. Aún así el Congreso del PJ provincial deberá intentar comulgar con una estrategia entre las distintas corrientes para no poner en riesgo ese objetivo, especialmente en los municipios donde aparece como inevitable la competencia interna.

"Avanzamos en la definición de la política de alianzas y convocamos a un Congreso del partido el próximo miércoles 17 de mayo", anunció en su cuenta oficial de Twitter el PJ de la Ciudad, cuyo congreso es presidido por el secretario general de los encargados de edificio (Suterh), Víctor Santa María.

Los congresos del PJ también cumplen con la formalidad exigida por la Justicia Electoral, donde a 100 días de las PASO también empiezan a apremiar los tiempos de otras definiciones. El 14 de junio vence el plazo para la presentación de alianzas electorales. El 19 la presentación del reglamento que se den las alianzas o coaliciones para competir en las PASO, entre ellas qué piso o porcentaje deberán obtener las listas que no resulten ganadoras para poder acceder con sus candidatos a la boleta que se presentará en la elección general y de qué modo se intercalarán en la misma. Mientras que el 24 de junio vence el plazo para la presentación de las listas y de sus respectivos candidatos que participarán en la contienda.