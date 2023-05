El día antes de los comicios que se llevarán a cabo hoy en la provincia, el Frente Unidad por Jujuy acusó al gobierno provincial de incurrir en un "accionar antidemocrático" por la decisión de restringir la capacidad y frecuencia de los colectivos del transporte público destinados al traslado gratuito de electores entre distintas localidades.

La Secretaría de Transporte de Jujuy dispuso además que el servicio gratuito de transporte para electores se traslada a la nueva terminal, en el acceso sur de la ciudad de San Salvador, y será utilizado por quien tenga domicilio en otra localidad.



La medida, dada a conocer el viernes último, fue denunciada por el Frente Unidad por Jujuy ante el Tribunal Electoral de la provincia, y ya había intenntado presentar notas a la Secretaría de Transporte jujeña para que informe sobre el servicio para la jornada electoral. El Frente que orienta el senador nacional Guillermo Snopek recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el transporte libre y gratuito para todas las localidades e informar el cronograma de salidas correspondiente.

En lo concreto, denunció la falta de publicidad del cronograma de transporte gratuito para toda la provincia de las y los electores que deben trasladarse para poder emitir sufragio, y que con esto se pone en riesgo el derecho y la obligación que tienen los y las ciudadanas jujeñas a emitir su voto.

Unidad por Jujuy solicitó al Tribunal que intime al gobierno jujeño a dar garantías de transporte libre y gratuito de las y los empadronados de toda la provincia que deban trasladarse, y que publique en los medios el cronograma de salidas a cada una de las localidades.

El propio secretario de Transporte de la provincia, Pablo Giachino, confirmó que habrá una reducción de unidades disponibles para el traslado de los y las votantes, y aseguró que se debe al atraso en los subsidios nacionales a las empresas. “La situación que enfrenta el transporte en todo el país es crítica y eso implica la necesidad de reducir en gran medida los servicios gratuitos que normalmente se brindaba en otras elecciones”, sostuvo, y afirmó que las empresas de la provincia cobraron los subsidios por última vez en febrero.

Giachino añadió que, no obstante, “las unidades recorrerán gran parte de la provincia, hasta La Quiaca y Yuto”. Pero advirtió que “se controlarán los domicilios de los electores que quieran acceder al transporte para verificar que coincidan con su lugar de votación", y aseveró que los colectivos saldrán desde el interior a San Salvador, pero “no con la frecuencia que salían años anteriores”.

También el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) hizo advertencias sobre la posibilidad de que se cometan actos fraudulentos en los comicios de este día. El FIT-U realizó el viernes último una presentación en la Justicia Electoral rechazando "todo tipo de limitación a la fiscalización y control del proceso eleccionario". Y añadió en un comunicado que se "debe agregar que en esta oportunidad el transporte público ha sido limitado por parte del gobierno, para que quienes deban movilizarse, dependan de los 'aparatos' de los grandes partidos, que usan estos métodos para conseguir votos".

Superclásico sin festejo

Además de los comicios en tres provincias, La Rioja y Misiones, además de Jujuy, este domingo, a partir de las 17.30, se disputa el superclásico de fútbol que enfrenta a River y Boca. Los y las hinchas podrán ver el partido, pero no podrán realizar concentraciones públicas para festejar el resultado, porque la veda electoral rige hasta las 21.

Así lo recordó el jefe de la Policía de Jujuy, Horacio Herbas Mejías. Es que la veda electoral se extiende hasta tres horas después de finalizados los comicios, a las 18, y mientras dure están suspendidas todas las actividades públicas que convoquen gente, no se habilitan confiterías para ver el partido, y menos aún la venta de bebidas alcohólicas.

“No vamos a permitir, sea el resultado que fuera de uno u otro equipo, la aglomeración de simpatizantes de uno u otro equipo como siempre ocurre que se concentran en el casco céntrico”, advirtió el jefe de la Policía. Luego detalló que habrá controles de Seguridad Vial para evitar el traslado de personas y volvió a recalcar que desde de las 21 horas se habilitarán las actividades de forma normal en toda la provincia.

Se prevé que después de las 21 horas se podrán conocer algunos resultados de telegramas que ingresen al Centro de Cómputos del Tribunal Electoral de la provincia. Hoy se eligen gobernador y vice, legisladores provinciales y municipales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución provincial.

Milagro Sala no podrá votar otra vez

Por otra parte, otra vez se dispuso que no votarán los internos de los distintos penitenciarios de la provincia. El Tribunal Electoral de Jujuy resolvió que las personas detenidas no podrán ejercer su derecho cívico en los comicios provinciales. “(En) el Código Electoral Provincial no se prevé la participación de internos y no hay ningún instrumento que lo garantice", sostuvo el Tribunal.

Sin embargo, el Código Electoral Nacional expresa que personas procesadas con prisión preventiva pueden emitir su voto.

Para poder votar las personas procesadas que estén cumpliendo detención deben estar incluidas en el Registro de Electores Privados de Libertad, que es elaborado por la Cámara Nacional Electoral.