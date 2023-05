La nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de San Salvador de Jujuy es escenario desde la primera hora de la mañana de la frustración y el enojo de electores que concurrieron temprano para asegurarse el traslado gratuito hasta la localidad donde están empadronados pero deben esperar por horas para conseguir un lugar.

Minutos después de las 10 salió el primer colectivo con destino a Abra Pampa, distante 211 kilómetros de la capital provincial y a casi 4 horas de viaje en transporte público. Hubo gente que llegó a las 7.30 para tomar ese primer colectivo, pero no toda pudo conseguir un lugar, y el próximo saldrá recién a las 12.

El colectivo con destino final a Abra Pampa llevaba votantes a Maimará, Tilcara, Humahuaca y Abra Pampa.



El ómnibus que sale a las 12 llegaría a Abra Pampa a las 16, un horario muy avanzado para el caso de las personas que desde Abra Pampa deben movilizarse a otras localidades del departamento Cochinoca y el vecino departamento Susques. Por este motivo, algunas personas estaban desistiendo de concurrir a votar.

"He llegado antes de las 8 acá y recién voy a tomar el colectivo a Tilcara a las 12 del mediodía y no es posible. Yo me quedaría en vez de ir, a qué hora voy a llegar, qué voy a comer", dijo a este diario Ramón Courtade, uno de los votantes que fue a la Terminal nueva. Recordó que en ocasiones anteriores el servicio de transporte gratuito les permitía viajar con más rapidez, porque había muchos colectivos dispuestos para este fin. "Pienso que es injusto que la gente venga de lejos y esté toda la mañana para estar media hora allá en Tilcara, Humahuaca y va a tener que salir de nuevo, ¿a qué hora vamos a volver?".

Otra votante que quedó relegada para viajar a las 12 a Abra Pampa recordó que en elecciones anteriores podían hacer el viaje la noche anterior, de manera de votar temprano y poder regresar en el día.

Algunas de las personas que esperaban expresaron su enojo con los trabajadores a cargo de las unidades, los que a su vez lamentaron encontrarse en esta situación, debido a la decisión de la Secretaría de Transporte de la provincia de disminuir la cantidad de colectivos destinados al transporte electoral gratuito.

La misma situación se vivió con colectivos con destino a otras localidades del interior provincial, como Libertador General San Martín y Yuto, y también con otro transporte que iba a llegar hasta La Quiaca.

El viernes último la Secretaría de Transporte de Jujuy a informó de la disminución de las frecuencias para el traslado gratuito de electores. El secretario de Transporte, Pablo Giachino, justificó esta decisión en un atraso de los subsidios nacionales a las empresas, lo que obliga, dijo, a "reducir en gran medida los servicios gratuitos que normalmente se brindaba en otras elecciones”.