Una mujer que había sido condenada en la causa Alvarado fue asesinada ayer en las instalaciones de una empresa de transporte de la zona oeste. Al momento del hecho, la víctima se encontraba junto a su pareja con la intención de vender su auto pero al abrir el portón para atender a un posible comprador recibió múltiples disparos. Tanto la mujer asesinada como su novio, quien fue el único testigo del episodio, tienen condena desde 2021 por vínculos económicos con la banda narco de Esteban Lindor Alvarado.

La víctima fue identificada como Valeria Nasca, de 45 años, quien mantenía una relación de pareja con Jorge Banegas, de 47. De acuerdo al testimonio del hombre, ambos se dirigieron ayer por la mañana al local de una empresa trasportista, ubicada en Liniers y Gálvez, para realizar la venta de un auto que habían pactado a través de la red social Facebook. Para eso, eligieron el lugar como punto de encuentro con una persona interesada en la compra. Una vez allí, sonó el timbre del galpón y la mujer fue a atender a la puerta pero al abrir fue sorprendida por los soldaditos quienes le dispararon reiteradas veces y luego huyeron.

Según la declaración de Banegas, la pareja de la víctima, que se encontrara adentro del local, escuchó a la mujer decir “no, no, no” y cuando fue a ver qué pasada, encontró a su mujer tirada en el piso pero no logró divisar a los autores del crimen. En el lugar se encontraron unas once vainas servidas calibre 9 milímetros. Médicos del Sies constataron que la mujer falleció en el lugar sin posibilidad de ser trasladada para su atención.

En el marco de la investigación, la policía secuestró ayer un automóvil Ford Focus que había sido señalado como el utilizado por tres hombres para el crimen. El vehículo, que tenía pedido de captura activo, estaba en calle Teniente Agneta al 2100 dentro de estacionamiento de un monoblock, estacionado sin ocupantes.

El caso está siendo investigado por la fiscal de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, quien tiene un posible móvil del crimen a la vista: Valeria Nasca, la víctima, cumplía una condena condicional por ser parte del andamiaje económico de la banda que comandaba Alvarado, también condenado por ser líder de una asociación ilícita y autor del crimen del prestamista Lucio Maldonado. Por ese hecho había recibido en 2021 una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa equivalente a dos veces el monto del lavado de dinero para la banda de Alvarado.

Además, a Nasca se la culpó por haber sido participe fundamental de una maniobra con el fin de ocultar que Alvarado tenía una vivienda familiar ubicada en avenida Fuerza Aérea al 2300 de Funes, que adquirió con el producido de actividades ilícitas mencionadas en la asociación ilícita. Benegas también recibió una pena de 5 años de prisión efectiva y una multa equivalente a dos veces el monto del lavado por el delito de asociación ilícita en carácter de organizador en concurso real, con el delito de lavado de activos en carácter de coautor y en grado consumado.