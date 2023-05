A Javier Milei se le pinchó el globo en La Rioja. Su candidato a gobernador, Martín Menem, sobrino del expresidente, quedó en un rezagado tercer lugar con 15,96 de los votos: 30 puntos menos que el Frente de Todos y 16 por debajo de Juntos por el Cambio, al que aspiraba a disputarle el segundo lugar. La Rioja era una apuesta fuerte de Milei, una carta para levantar la cabeza luego de que sus candidatos en Río Negro y Neuquén hicieran, el mes pasado, una pobrísima elección en la que no alcanzaron ni el 10 por ciento de los votos. Pero también aquí resultó que la figura de Milei estaba inflada.

En Jujuy y Misiones, las otras dos provincias que tuvieron elecciones este domingo, La Libertad Avanza no logró sostener candidatos provinciales; los intentos quedaron empantanados en conflictos y dificultades internas. Sin embargo, vale señalar que los candidatos habían sido apoyados inicialmente por La Libertad Avanza -y luego desautorizados por Karina Milei, la hermana del diputado o por Carlos Kikuchi, sus armadores- y obtuvieron una cantidad de votos insignificante. En Jujuy del 3,3% del padrón. De hecho, previendo estos malos resultados, La Libertad Avanza anunció antes de la elección su desvinculación de cualquier fuerza política provincial para concentrarse en la pelea presidencial.



No así en La Rioja, donde la disputa por el segundo lugar estuvo acompañada por denuncias de robo de boletas; en el Frente La Libertad Avanza se mostraron convencidos de que Juntos por el Cambio les quiso robar la elección, al punto de que Martín Menem acusó a los fiscales de Horacio Rodríguez Larreta de romper boletas o robarlas dentro del cuarto oscuro.

Menem lo denunció a media mañana, primero sin hacer nombres, luego cargando contra larretismo junto con la difusión de un mensaje de Whatsapp, supuestamente de la concejal radical Mónica Villafañe, instruyendo a los fiscales de Juntos por el Cambio para sacar de los cuartos oscuros las boletas de la Libertad Avanza.

Milei se hizo eco de la denuncia en sus redes, señalando que detrás del robo de boletas estaban “los honestos de Juntos por el Kargo”.

A su vez, el exdiputado Adrián Menem, hermano del candidato a gobernador -los dos hijos del exsenador Eduardo Menem son hoy aliados de Milei-, culpabilizó también a Horacio Rodríguez Larreta, que el jueves estuvo en la provincia en el cierre del candidato de Juntos por el Cambio."Esta es la concejal de @horaciorlarreta que pide que se roben los votos de @MenemMartin de las mesas de votación", indicó en su cuenta de Twitter con una foto de la concejala de JxC.

Milei, que viajó a Tucumán para respaldar la candidatura de Ricardo Bussi, con el que hoy compartirá el cierre de campaña, había apoyado activamente a Martín Menem. El fin de semana previo a la elección estuvo con él en La Rioja, acompañándolo en caminatas por la capital y la ciudad de Chilecito. El número de indecisos se mantuvo alto hasta los últimos días y la presencia del diputado utraderechista junto a Menem buscó definirlos. A juzgar por los resultados, sin éxito.

En Misiones, la candidata a gobernadora de Milei, Ninfa Alvarenga, retiró su postulación un mes antes de los comicios, luego de una serie de traspiés que finalizaron con la orden del armado de Milei, Carlos Kikuchi, de darse de baja. La fallida candidata no consiguió el aval de la justicia para presentarse con una boleta propia, por lo que se inscribió con el sello de Integración y Militancia, pero luego manifestó atravesar “diferencias insalvables” con la conducción de ese espacio. Finalmente, anunció que no se presentaría e incluso pidió a los misioneros que no la votaran porque, aunque se retiró, su nombre había quedado inscripto entre los candidatos.



En Jujuy la construcción de una boleta para los cargos provinciales tampoco fue posible para Milei. Allí existe el Partido Libertario, fundado por Ramiro Marra, que respaldó inicialmente la candidatura a gobernadora de Cecilia García, que de hecho fue la opción jujeña de la ultraderecha. Sin embargo, el apoyo de Milei a la boleta de García fue retirado luego de una discusión de La Libertad Avanza por su desacuerdo con la candidatura de Johnatan Saavedra a la intendencia de Palpalá. Saavedra lanzó por las redes una campaña para reunir fondos, frente a la que Karina Milei, la hermana del diputado nacional, lo desautorizó y advirtió a sus seguidores de La Libertad Avanza a no colaborar con él. Fin de la alianza.

En concreto, en los últimos días la preocupación de Milei en relación a Jujuy fue no quedar asociado a candidaturas que corrieran el riesgo de no alcanzar siquiera el piso electoral.

Como sea, es evidente que al libertario le cuesta agenciarse colaboradores. Milei había expresado, en marzo, que mientras que su candidatura presidencial tenía respaldo en todos el país, sólo en cuatro provincias estaba en condiciones de competir por cargos locales con candidatos propios. Dos de esas provincias eran Río Negro y Neuquén, donde se realizaron comicios a mediados de abril.

En ellos las listas de Milei terminaron en cuarto lugar. Como respuesta, el candidato libertario rompió todos sus acuerdos por distrito y prohibió que se use su nombre o el logo de La Libertad Avanza en las elecciones a gobernador, para pasar a concentrarse exclusivamente en la elección nacional.