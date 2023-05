La tarde del domingo se vio movilizada en Catamarca por un operativo lanzado por funcionarios del municipio de la capital de la provincia y militancia en general. El lema es Gustavo 2023, el cargo aclamado es la gobernación de la provincia, y los funcionarios se encargaron de dejar claras las virtudes de Saadi en lo político y personal.

Saadi viene sentando distancia del gobierno de Raúl Jalil desde hace tiempo, y en algunas oportunidades deslizó que este es su último mandato como intendente. Mientras un sector del peronismo alentaba una lista de unidad, el viernes se supo que el sector de Gustavo Saadi no conformó la lista de unidad del PJ, que tiene a Lucía Corpacci a la cabeza.

Si bien el oficialismo de la provincia sostenía hasta aquí una aparente armonía, son muchas las críticas de sectores del peronismo al tratamiento de temas de la agenda de gobierno. Saadi apuntó a que las candidaturas debían definirse en elecciones primarias, abiertas y obligatorias, algo que el gobierno intenta evitar.

En una entrevista con Basilio Bomczuk para El Esquiú, el intendente de la Capital se diferenció del gobernador Raúl Jalil en un tema clave: el desdoble de las elecciones en la provincia.

El mandatario sostuvo que para él es un error acoplarse a las fechas de las nacionales, y que le quita transparencia al proceso: “Para mí siempre hay que desdoblar las elecciones”, dijo. “Cuando comience la campaña y venga el bombardeo mediático, lo local se pierde. Se pierden las propuestas de un intendente, imaginen un concejal”, explicó. Saadi planteó que “si se desdoblan las elecciones, el vecino puede tener claridad de lo que vota. Hoy ya es una confusión total. Yo siempre lo planteé, por algo la Constitución provincial establece la opción de hacerlo de manera diferenciada”, detalló.

Apuntó a Jalil, y aclaró: “Yo no estaba de acuerdo con el gobernador de decir vamos a ir a octubre porque tenemos que hablar con el gobierno nacional de cuándo son las elecciones. O voy a hablar con el gobierno nacional de cuando son las elecciones. Ahí es cuando yo dije que nosotros no tenemos que andar pidiéndole permiso al gobierno nacional de cuando tenemos que hacer una elección. Ni tampoco un acompañamiento”, remarcó.

Para Saadi “es el vecino el que tiene que tener la posibilidad de ver cuáles son las propuestas, porque si no se pierde ese principio del derecho electoral de tener la transparencia de lo que el vecino pueda votar. Yo siempre voy a estar a favor del desdoblamiento, para que exista claridad de lo que el vecino pueda hacer”.

“En Córdoba, por ejemplo, ellos por Constitución deben siempre desdoblar. Santiago del Estero elige intendente un año, gobernador otro y la nación otro. Esto porque si no se confunde a la población”, afirmó.



Y analizó que “como estrategia electoral, por la mala situación del gobierno nacional puede haber una situación de arrastre.”

En relación con la situación nacional del oficialismo, lamentó las diferencias que dividen a los principales actores: “Esas peleas a cielo abierto en el frente gobernante son muy dañinas. Incluso en términos económicos, si un empresario que quiere invertir en la argentina y ve ese nivel de desorden todo eso complica. Y complica también en términos inflacionarios”.

Habló del fenómeno libertario y lo asoció a “la desilusión sobre la clase política; se generan expectativas y no se cumplen. Yo traté de ser muy celoso de la palabra empeñada. Hoy la ciudadanía está descreída”.

Cuerpo a cuerpo

Días atrás el intendente publicó un video en sus redes sociales en el que critica a la empresa provincial Aguas de Catamarca por la desatención con vecinos del barrio Luis Franco, y rotura de calles: “En un momento quedamos de acuerdo que Aguas de Catamarca iba a repavimentar lo que rompe, poco y nada se cumple. Hace un año en barrio Luis Franco rompieron un pavimento relativamente nuevo se comprometieron en arreglar y un año después no lo hicieron. También los vecinos se quejaron de daños personales. No me puedo hacer cargo como intendente de reparar todos los daños de los vecinos, pero decidí hacer el pedido de que vuelva la empresa contratada a hacer el trabajo, que seguramente ya le pagaron ese trabajo”, lanzó.

Luego aclaró: “Hice el video porque los vecinos dijeron que hace casi un año que piden una audiencia con la gente de Aguas de Catamarca y no la consiguen. Nosotros tenemos una gestión muy de cuerpo a cuerpo”.