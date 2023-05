Mauricio Macri y Patricia Bullrich analizaron este lunes la perfomance electoral de Juntos por el Cambio en el domingo de elecciones, y ambos coincidieron en que "no son representativas", en un intento de quitarle peso e importancia a los resultados en Misiones, La Rioja y Jujuy.

En su llegada a la cumbre del PRO, el expresidente aseguró que las provincias norteñas "están manejadas hace muchos años por sistemas feudales", y en una suerte de presagio aseguró que "ya va a llegar la época de libertad también para ellos". Los periodistas que lo abordaron no repreguntaron cómo considera que reaccionarán los ciudadanos de Jujuy, Misiones y La Rioja, al minimizarse su poder de voto.

Minutos antes había ingresado la precandidata a presidenta que dedicó algunos minutos a responder preguntas a la prensa, con un discurso similar al de su líder. "La Rioja es una provincia con un modelo feudal", sostuvo Bullrich, y habló de supuestas prácticas de reparto de mercadería.

Antes de entrar, la exministra de Seguridad también aprovechó para tirar un dardo contra Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente, que el domingo viajó a Jujuy para celebrar la victoria junto al radical Gerardo Morales.

"Me parece que el triunfo es de cada uno de los lugares. Para mi es muy importante dejarlos en absoluto protagonismo en ese momento. No he ido a ningún lado y no es porque es más o menos amigo. Hablé con Morales a la mañana, lo saludé a la noche pero bueno, no necesito estrados", lanzó Bullrich.

Las declaraciones de ambos dirigentes se dieron en el marco de una nueva reunión del PRO un día después de las elecciones en La Rioja, Misiones y Jujuy, donde los oficialismos provinciales retuvieron el poder.

Precisamente, uno de los ganadores que logró retener la provincia fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, con la victoria de su candidato Carlos Sadir.

En tanto, en las otras dos provincias, La Rioja y Misiones, ganaron Ricardo Quintela (Frente de Todos), que logró la reelección e irá por un segundo mandato; y Hugo Passalaqua, que mantuvo la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia.

Reacciones

Poco después de que se conocieran las expresiones de Macri y Bullrich, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, salió al cruce y apuntó directamente contra el expresidente: "Demuestra una vez más su profundo desprecio por el federalismo consagrado en nuestra Constitución, por la democracia y el voto popular", sostuvo.

"Ayer hubo elecciones en tres provincias y fueron electos gobernadores de distintos partidos políticos (uno de ellos de Juntos por el Cambio)", comenzó De Pedro, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Macri demuestra una vez más su profundo desprecio por el federalismo consagrado en nuestra Constitución, por la democracia y el voto popular".