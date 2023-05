A días de las elecciones generales provinciales, la docencia salteña inició la semana con un paro de actividades y movilizaciones en diferentes puntos de la provincia. La medida de fuerza, que continuará hoy, exige al gobierno provincial que se reabran las negociaciones paritarias para lograr una mejorar salarial inmediata.

La decisión se anunció por parte de diferentes sectores docentes, entre los que se destacan un ala de la docencia autoconvocada, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSa) y el Movimiento Docente de Salta (MD). Desde el Ministerio de Educación de Salta, no desmintieron la ausencia de las y los docentes en las aulas y llamaron a que vuelvan al dictado de clases priorizando el bienestar de las niñeces y adolescencias.

En diálogo con Salta/12, la secretaria general de SITEPSa, Victoria Cervera, afirmó que la decisión del paro surgió el sábado 6 en una asamblea provincial de afiliados y afiliadas. Allí se definió parar por 48 horas: el lunes 8 y martes 9. El principal objetivo es que el gobierno de Gustavo Sáenz reabra las paritarias antes de los comicios del 14 de mayo.

Cervera afirmó que la situación del sector es crítica y, por lo tanto, es preciso "fijar que ningún docente quede bajo la línea de pobreza". Por lo que se exige una actualización del salario de acuerdo a la inflación y al costo de la canasta familiar. A ello se sumó el pedido de que los aumentos salariales se calculen con el valor del mes inmediato anterior y se continúe con el saneamiento de la grilla.

"Es un contexto de mucha preocupación de parte de los docentes y eso se refleja en el alto índice de acatamiento" a la huelga en diferentes puntos de la provincia. De acuerdo a un relevamiento que llevó adelante el Sindicato, se estimó un promedio del 75% de adhesión a la medida de fuerza. "Los docentes están exigiendo una solución a esta situación donde el salario pierde con la inflación", indicó la sindicalista.

El acuerdo que se firmó a fines de febrero entre el gobierno de Salta y los gremios estableció un aumento escalonado del 35,5% hasta abril, con cláusula de revisión en mayo. Debido a esta misma cláusula, desde el Ministerio de Educación se remitió la semana pasada a los gremios docentes el anuncio de la reapertura de la mesa paritaria para el miércoles 17 de mayo.

No obstante, los gremios consideraron que no existía una garantía real de negociación ante el escenario electoral que vive la provincia. "La docencia no está dispuesta a esperar los resultados de las elecciones para negociar las paritarias", expresó Cervera, asegurando que desde que iniciaron la medida de fuerza el gobierno no hizo una propuesta oficial de diálogo.

En tanto, la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, manifestó que el paro es una medida de fuerza "que no tiene sustento" y aseguró "que la mayoría de los docentes no están en esa misma actitud". Asimismo, sostuvo que adelantar las paritarias a esta semana "no tiene sentido" ya que "la publicación del índice inflacionario del mes de abril se va a publicar recién el viernes".

En ese sentido, expresó que "pase lo que pase en las elecciones del domingo, nos vamos a reunir el miércoles 17 para tratar las paritarias. No tiene sentido reunirnos antes porque los índices recién van a estar este viernes", se excusó. Tras confirmar la reapertura de la mesa de negociación, Saravia dijo que se trabajará "para resguardar el salario docente de la inflación, como venimos haciendo desde hace 3 años".

La funcionaria también cuestionó que la medida de fuerza se convoque para esta semana ya que "este paro está totalmente injustificado". Por lo que llamó a los y las docentes a volver a las aulas, porque "todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero sin justificar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Al fin de cuentas son los únicos perjudicados".



Desde el SITEPSa se convocó a una mesa informativa en la plazoleta IV Siglos, desde las 10 de hoy. También se comunicó a sus afiliados que esta tarde, desde las 17, se realizará una asamblea general extraordinaria "para analizar la medida de fuerza y determinar acciones a seguir".

"Esto se viene gestando desde principio de año"

Otro de los sectores que también convocó a la medida del paro fue el Movimiento Docente Salta (MD). El referente del espacio, Luis Irusta, aseguró que la decisión de parar terminó siendo consecuencia de un malestar "que se viene gestando desde principio de año".

Indicó que los cuestionamientos referidos a los acuerdos paritarios no fueron los únicos, puesto que también se denunció la mala infraestructura de las escuelas, las irregularidades en los nombramientos y designaciones docentes; además de la mala organización al momento de implementar la hora ampliada en las escuelas primarias de jornada simple.

En tal sentido, sostuvo que el paro visibiliza "una rabia generalizada", ya que durante el fin de semana fueron varios sectores los que optaron por adoptar medidas de fuerza. De manera paralela al paro se llevaron adelante movilizaciones en las plazas centrales de localidades como Capital, Cafayate, Rosario de la Frontera, Embarcación, Tartagal y Cerrillos.

"Los docentes salen a manifestarse porque tienen experiencia y saben que después de las elecciones no van a tener respuestas de parte de este gobierno", precisó el represente de MD Salta.