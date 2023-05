El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó una escueta y tibia defensa de su rival en la interna del PRO, Patricia Bullrich, luego de que se Página/12 revelara el testimonio de la exasesora de Gerardo Milman en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Crisitna Fernández de Kirchner. La exsecretaria relató que la llevaron a una oficina de la exministra de seguridad para realizar el borrado del contenido de su celular.

"Basta de teorías conspirativas", fue la frase que lanzó Larreta en declaraciones a la prensa al encabezar un acto en la Autopista Illia. "Que la Justicia investigue a fondo, no se tiene que meter la política en las investigaciones judiciales. No entremos en estas teorías conspirativas", agregó luego de que ayer CFK apuntara directamente contra Bullrich por el encubrimiento del intento de magnicidio.

Ayer la propia Bullrich se pronunció sobre las acusaciones, pero lejos de aclarar lo ocurrido, su defensa radicó en desentenderse de los hechos y apuntó contra el kichnerismo.

"Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno", escribió Bullrich, en un escueto mensaje publicado en su cuenta de Twitter, y luego amenazó: "Conmigo, el 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba".

El testimonio de la exasesora de Milman que complica al PRO

Patricia Bullrich quedó involucrada en la causa por el atentado en Recoleta luego de que Ivana Bohdziewicz, ex asesora del diputado del PRO Gerardo Milman, reconociera que un perito informático había borrado su teléfono en unas oficinas de la exministra.

La joven admitió que pidió adelantar su declaración como testigo en la causa por el orque se sentía "presionada".

"Nos fuimos a Av. De Mayo 953, 3er. piso, oficina de Patricia Bullrich. Llegamos ahí, no había nadie, solo estaba (Gerardo) Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. En ese momento, nos enteramos por Milman, no se si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó. Y en ese mismo momento le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo", declaró Bohdziewicz.



La interna porteña del PRO

Por otra parte, Rodríguez Larreta dijo que en la Ciudad "la interna (de Juntos por el Cambio) se define en la PASO". En ese sentido, ratificó que se apunta a "trabajar para que haya un solo candidato del PRO".

Por ahora, tanto Jorge Macri -respaldado por su primo, elexpresidente Mauricio Macri, y por Bullrich- como Fernán Quirós -apoyado por Larreta- mantienen su precandidatura a jefe de Gobierno.

Ayer todo el gabinete porteño, a excepción de Jorge Macri, participó de una actividad con Quirós. La foto de todos los funcionarios junto al ministro de Salud se leyó como otro gesto de Larreta de que no tiene pensado bajar a su candidato.