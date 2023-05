Con apenas 26 años, Ivana Bohdziewicz se transformó en un personaje clave y cuya declaración podría ser trascendental para aportar datos en la pista judicial que apunta al diputado macrista Gerardo Milman - muy cercano a Patricia Bullrich - y sus vínculos con el atentado contra Cristina Kirchner. Estuvo a cargo de la agenda del legislador, aunque en el verano sorpresivamente fue desplazada.

Bohdziewicz fue asesora de Milman durante buena parte de 2022. El año pasado declaró en la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner y ahora volvió a hacerlo de forma por tercera vez este viernes: allí, tal como publicó Página|12 este domingo, reveló que el borrado del contenido de su teléfono celular fue en una oficina que pertenecería a Patricia Bullrich.



Bohdziewicz era una de las colaboradoras -la otra era la exMiss Argentina Carolina Gómez Mónaco- que estaban con Milman en el bar Casablanca cuando otro funcionario del Congreso lo escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa", dos días antes del atentado a la vicepresidenta. Ivana fue despedida de las oficinas de Milman a comienzos de enero.

Quién es Ivana Bohdziewicz

Ivana Bohdziewicz tiene 26 años y, en el Congreso, cobraba un sueldo de 326.564 pesos por cumplir funciones de agenda y de generar contenidos para las redes sociales del diputado.

Bohdziewicz contó en su declaración que estaba a cargo de la agenda de Milman, incluyendo sus viajes y reservas de hoteles, como así también el "viaje a la Costa", concretamente a Mar del Plata, que ella misma confirmó que sucedió.

Según su perfil en la red profesional LinkedIn, la exasesora del funcionario de Juntos por el Cambio estudió de 2017 al 2020 Gestión Hotelera en el Instituto La Suisse. Hasta el 2018 tuvo trabajos como asistente administrativa y recepcionista en el sector privado hasta que, en 2018, comenzó a trabajar como secretaria administrativa en el Ministerio de Transporte de la Nación.

Recién en marzo del 2022 pasó a ser “secretaria administrativa” en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en donde se desempeñaba como una de las asesoras personales de Gerardo Milman.

"Habrá que ver quien está detrás de todo esto"

En su tercera declaración ante la Justicia, Bohdziewicz reveló, entre otras cosas --según pudo reconstruir Página/12-- que en realidad no había vaciado el teléfono por voluntad propia sino que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito se dedicó durante cuatro horas a eliminar todo lo que había en su aparato, el de otra asesora y el del diputado de Juntos por el Cambio, que todavía era jefe de campaña de la precandidata presidencial Bullrich.

En este marco, el abogado defensor de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira, señaló que la joven declaró que "había sufrido aamenazasa telefónicas" por lo que tomó la decisión de apresurar su presentacion. "Afortunadamente la doctora (Alejandra) Mangano le tomó declaración inmediatamente", afirmó en diálogo con AM750.

"Es curioso que cuando ella dijo que quería declarar y el fiscal (Calos) Rívolo se tomó licencia y le iba a tomar declaración después del 10 de mayo, en el ínterin recibió algún tipo de amenaza y ella decidió rápidamente ir a declarar", agregó.

Además, Ubeira reveló que la exasesora también aportó un pendrive con información a la causa. Una de las amenazas habría llegado de la mano de su excompañera, Carolina Gómez Mónaco, quien le dijo: "¿Ahora qué querés declarar?"

Asimismo, le advirtió que un tal "Diego", que sería un abogado cercano a Bullrich, estaba pidiendo explicaciones y le reenvió un audio de él. Este hombre es quien, al parecer, las asesoró desde que fueron convocadas a dar testimonio. "No me traiciones", le habría advertido también su ex compañera.

"Habrá que ver quién es Diego y quien está detrás de todo esto", cerró Ubeira.