La Eurocopa femenina terminó este domingo con la coronación de Inglaterra y continuó escribiendo la historia dorada del fútbol de la mano de Sarina Wiegman, la entrenadora de las bicampeonas que ganó este torneo por tercera vez y consolidó su perfil de técnica-record: ningún DT, ni varón ni mujer, alcanzó, como ella, cinco finales consecutivas de un gran certamen internacional.

La final en Suiza enfrentó a las dos máximas candidatas al título. Por un lado, España: campeonas del mundo, con un mediocampo luciendo a algunas de las mejores jugadoras del presente, ganaron su grupo en la primera ronda y llegaron más fluidamente al partido decisivo. Del otro lado, Inglaterra: vigentes campeonas de la Eurocopa, un equipo que debió batallar cada juego para meterse en el último encuentro del torneo continental. Sus entrenadoras se enfrentaron también: Montserrat Tomé, en su primer certamen importante dirigiendo a la Roja, y Wiegman, sólida y laureada conductora. El trofeo, finalmente, se lo llevaron las inglesas, que vencieron 3-1 por penales a las españolas tras igualar 1-1 en la prórroga, y su DT siguió haciendo historia: alcanzó el récord de Tina Theune, quien había sido la única persona en conquistar tres títulos de manera consecutiva en una Eurocopa femenina; mientras que la alemana guió a sus compatriotas en los campeonatos de 1997, 2001 y 2005, la neerlandesa se coronó en 2017, 2022 y 2025.

La técnica de 55 años -nació en La Haya en 1969- había empezado haciendo historia en su etapa como jugadora. Entre 1987 y 2001, superó el centenar de partidos jugados con la Selección de Países Bajos, alcanzando un registro nunca antes conquistado por ningún futbolista varón ni mujer de ese país. Aunque fue condecorada en ese momento y recibió aquel honor de parte de su compatriota y entrenador del combinado nacional masculino de ese entonces, Louis van Gaal -“tengo mucho respeto por Sarina”, le dijo aquel día-, hace un tiempo se reveló que el total de sus presencias oficiales defendiendo la camiseta de su país en realidad contabilizaba 99 partidos (un record de ese momento, de todos modos) debido a que hubo cinco encuentros ante seleccionados de federaciones no afiliadas a la FIFA.



Luego de destacarse como futbolista, iniciaría su carrera como directora técnica en 2006 en el fútbol neerlandés. Luego de 11 años de trayectoria y dos experiencias interinas al mando de la Selección femenina de su país, Wiegman fue nombrada oficialmente entrenadora de ese combinado nacional. No habían transcurrido ni seis meses desde su llegada al seleccionado, cuando sus dirigidas debieron asumir el primer gran compromiso bajo su conducción: la Eurocopa 2017, que además recibían como país organizador. Wiegman tomó las riendas del plantel naranja cuando llegaba de una racha negativa -venía de perder cuatro de cinco amistosos jugados- y se dispuso a construir un equipo que quedaría en la historia. “Sabemos exactamente qué pasos nos faltan para rendir en la Eurocopa, estoy deseando empezar“, dijo el día de su presentación. Y cumplió: sus dirigidas ganaron los seis partidos que disputaron en el torneo continental y se consagraron campeonas invictas.

Desde esa primera coronación de Wiegman, la entrenadora hizo parecer todo fácil. Aunque alguna vez dijo que “llegar a lo más alto es más fácil que permanecer allí“, su presencia constante en las definiciones de los torneos de selecciones más importantes del fútbol han naturalizado el sacrificio, el trabajo y la preparación que hay detrás de cada final. La técnica neerlandesa llegó con la Selección femenina de su país al partido decisivo del Mundial 2019 (perdió ante Estados Unidos por 2-0 y fue subcampeona) y luego, cuando desembarcó como DT en Inglaterra con su proyecto, conquistó con las llamadas Leonas la Eurocopa 2022 y las llevó a la definición del Mundial 2022 (donde cayeron con España por 1-0 y se colgaron la medalla plateada).

Con esos pergaminos inició Wiegman su paso por esta Eurocopa en Suiza 2025. Y, aunque no son títulos, con cuatro reconocimientos The Best a mejor entrenadora, trofeo que le entregaron en 2017, 2020, 2022 y 2023. En esta edición del torneo todo parecía, de antemano, más difícil. Desde la previa: le tocó el grupo más difícil y, además, trabajó laboriosamente una transición futbolística en el equipo inglés que tuvo sus consecuencias, desde desconfianzas solapadas hasta adioses fuertes e inesperados. Dos de sus decisiones son prueba de ello. La primera: la apuesta por la delantera Michelle Agyemang, quien solo tenía 15 minutos jugados con el seleccionado inglés, a quien llevó a la Eurocopa. La segunda: la elección de Hannah Hampton para ser su arquera titular, en una decisión que hay quienes aseguran causó el retiro de la Selección de la histórica Mary Earps, quien no habría aceptado ser considerada la segunda opción en el arco. El tiempo le dio la razón a Wiegman: mientras que Agyemang fue una de las figuras claves de las "Lionesses" -hizo goles determinantes en cuartos y semis para avanzar y fue elegida la jugadora joven más valiosa del torneo-, Hampton demostró ser fundamental en el once y se lució en las tandas de penales ante Suecia y España.

Una vez en Suiza, lo que es sabido: Inglaterra perdió en el debut ante Francia por 2-1, clasificó segunda de su grupo y remontó todos los encuentros que jugó por eliminación directa; dos de ellos, el de Suecia e Italia, con épicos goles en los últimos minutos. Con una templanza de hierro -destacada hasta por sus dirigidas, esas que la veían calma y no dudaban en luchar hasta el final-, con la minuciosa preparación de cada partido y con la construcción de un cariñoso vínculo -la joven Agyemang dijo que la sentía como una “mamá”-, Wiegman logró conducir a su plantel hasta el juego definitivo. Hizo historia con esa clasificación al convertirse en la primera persona que, como entrenadora de seleccionados, alcanzaba cinco finales consecutivas de torneos grandes. “Es extraño e increíble”, le dijo al medio neerlandés NOS, que registró su logro y la consultó. Pero no se quedó con esa gloria personal. Y recién abandonó su tranquilidad característica una vez que, después de los 90 minutos, la prórroga y los penales, sus conducidas defendieron su título vigente y se consagraron campeonas.

Ganó tres Eurocopas, llevó a su país natal a lo más alto del continente y se hizo profeta en tierra inglesa, allí donde le han dedicado canciones y la han nombrado como posible reemplazo a cargo del seleccionado masculino cuando era dirigido por Gareth Southgate. Sarina Wiegman rompió records, formó equipos y nos convirtió este domingo, otra vez, en privilegiados testigos de su formidable hacer como entrenadora de fútbol.