En un nuevo capítulo de la historia de relaciones carnales entre el gobierno argentino y los Estados Unidos, este lunes fue recibida con honores en la Casa Rosada la secretaria de Seguridad nacional de la administración Trump, Kristi Noem, conocida en su país como la "caza migrantes". Desde la presidencia argentina anunciaron que firmaron con ella, entre otras cosas, un acuerdo para empezar a trabajar con el objetivo final de que los argentinos puedan viajar al país del norte sin la necesidad de tener que sacar una visa. Se trató de un anuncio cuasi electoral que será de utilidad, en caso de que finalmente se concrete, para la clase media, en gran parte votante de Javier Milei.

Cerca de las once de la mañana entraron risueñas por el salón de los bustos de la Casa Rosada la ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muy cercana a Donald Trump. Bullrich la dejó pasar de forma muy amable, le mostró sonriente todas las instalaciones de la casa de Gobierno, y hasta le hizo de guía turística por el Patio de las Palmeras mientras le hablaba en inglés.

Luego del tour por la planta baja, ambas subieron al despacho presidencial donde las esperaba Javier Milei. Allí, además de firmar "entendimientos en materia de seguridad", ambos países rubricaron un acuerdo para avanzar con un programa que permitiría a los argentinos ingresar a Estados Unidos sin tramitar la VISA. Participar del programa VWP, sin embargo, no será gratuito para la Argentina. Se le exigirá al país la necesidad de incrementar “la cooperación en materia de antiterrorismo, aplicación de la ley y control migratorio”, entre otras cosas (ver nota aparte). A Estados Unidos, sin embargo, no le significa grandes problemas porque no se trata de un país fronterizo ni un país que tenga grandes tasas de inmigración ilegal.

Noem pertenece al ala dura republicana que lidera Donald Trump y durante la última campaña se hizo famosa por sus declaraciones de "mano dura", contra los migrantes indocumentados. Fue gobernadora de Dakota del Sur y había sonado como posible candidata a vicepresidenta de Trump hasta que entró en una polémica por haber dicho que mató su perro a balazos porque era "indomable". De ese tema no habría hablado con Milei quien, junto con su hermana, se presentan como fieles defensores de los derechos de los animales, en particular de los perros.

Por la tarde, como si camaradería no hubiera sido suficiente, la ministra Bullrich se disfrazó de cowboy, con gorro y botas de montar, y junto con el canciller Gerardo Whertein, llevaron a la funcionaria de Trump a la base militar de Campo de Mayo para "almorzar asado y cabalgar". Según trascendió, el gobierno argentino quería que ella "recuerde su pasado familiar", ya que Noem se crió en un rancho en Dakota del Sur. Según contaron los medios de comunicación que fueron invitados al agasajo que se hizo para la funcionaria estadounidense, después de el vacío y las mollejas, el gobierno también llevó a un grupo folclórico para que bailen en su honor una samba y una chacarera.

Desde Casa Rosada aseguran que la idea de la medida que rubricaron por la mañana para liberar el ingreso de argentinos a los EEUU sin visa --siempre y cuando se trate de viajes por turismo o negocios menores a 90 días-- se pueda concretar antes del mundial de fútbol que se hará en ese país el año que viene. El director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Fernando Soto fue el encargado de salir a aclarar que la implementación del Programa “va a llevar tiempo” porque, dijo, “no es un proceso automático”.

No es, sin embargo, la primera vez que nuestro país ingresa a un programa de esas características, también lo hizo en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem. El "beneficio", en aquella ocasión, se terminó en 2002, tras la huida de su sucesor, Fernando de la Rúa, cuando, en medio de una crisis social, política y económica tuvo que abandonar la Casa Rosada en helicóptero.

“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se está convirtiendo en un aliado aún más fuerte de los Estados Unidos, más comprometido que nunca con la seguridad fronteriza de ambas naciones", señaló Noem al finalizar el encuentro y destacó que la declaración de intención que firmó junto al canciller Gerardo Werthein y la ministra Bullrich "resalta nuestra sólida asociación con Argentina y nuestro deseo mutuo de promover los viajes legales a la vez que desalentamos las amenazas. Este tipo de liderazgo diplomático, impulsado por el presidente Trump, ayudará a incrementar la seguridad de ambos países".

Luego de la visita de Noem, Milei se reunió en su despacho con un grupo de legisladores también estadounidenses. Un encuentro del que también participó el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili. Estuvieron, además de ellos, French Hill, titular de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EEUU; y los miembros de la Cámara de Representantes; Don Davis; Warren Davidson; Janelle Bynum; María Salazar; Tory Downing; Tim Moore; el Jefe Adjunto de la Misión, Matthew Stokes; la Jefa de Staff del Representante Hill, Aimee Brooke Bennett Vélez y la Encargada de Negocios de la Embajada, Heidi Gómez Rapalo.

“El propósito de la visita de la delegación fue reunirse con sus contrapartes en el ámbito de los servicios financieros y dialogar sobre temas económicos y geopolíticos de interés común”, explicaron desde Estados Unidos sin dar más detalles. Del lado argentino también prefirieron guardar silencio.

La visita de Noem, que estuvo acompañada por Corey Lewandowski, su jefe de Gabinete, y la encargada de Negocios de la embajada de EEUU, Heidi Nicole Gómez, no se dio en cualquier contexto. La semana pasada el candidato de Trump para ocupar el máximo puesto de la embajada de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, dijo que su misión en la Argentina era respaldar a Milei, especialmente de cara a las próximas elecciones y también añadió que vendría a "vigilar a los gobernadores". Por último, acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de estar involucrada en el encubrimiento del atentado a la AMIA y disparó que su objetivo en la Argentina sería el de "asegurarse que CFK reciba la justicia que merece".

Luego de esas declaraciones, la expresidenta envió un mensaje grabado desde su prisión domiciliaria en el que puntualizó: "Lamelas dijo que va a venir prácticamente de interventor. La campaña en serio la están haciendo desde Washington. No la están haciendo Karina ni los tuiteros, eso es para la gilada. Acá mandan las fuerzas del norte".