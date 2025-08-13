El Día del Niño 2025 coincide con un fin de semana largo y en Buenos Aires habrá opciones para todos los gustos: festivales al aire libre, funciones de teatro, talleres y propuestas científicas, con actividades gratuitas y pagas en distintos barrios.

Este domingo se celebra el Día del Niño, conocido popularmente también como Día de las Infancias, en todo el país y la Ciudad de Buenos Aires propone múltiples actividades para disfrutar en familia.

En el Parque Los Andes (Chacarita) se realizará este domingo un megafestival con Los Cazurros, DJ Villa Diamante, talleres de creatividad, robótica con materiales reciclados y la actividad inclusiva “Hora Calma” para chicos neurodivergentes. En el mismo espacio, el programa “Soltate” enseñará a niñas y niños de 2 a 12 años a andar en bicicleta sin rueditas, con instructores y bicicletas disponibles, de 12 a 17.

El Planetario Galileo Galilei (Palermo) ofrecerá espectáculos inmersivos, visitas guiadas y observaciones por telescopio. Habrá funciones especiales como Veo veo para público infantil y actividades gratuitas como el microshow Perseverance, un geólogo en Marte. Las entradas se reservan por la web del Planetario; las observaciones son sin costo por orden de llegada.

En el Museo de la Imaginación y el Juego (Puerto Madero), el domingo a las 15 se presentará La coleccionista de palabras, seguida de un taller de arte colectivo. El Museo Sívori (Parque Tres de Febrero) ofrecerá a las 17 talleres de mural y confección de trompos. Por otra parte, el Museo José Hernández presentará Terratro, teatro en miniatura con temática ambiental, a las 16.

Otras opciones incluyen:

Parque de la Ciudad (Villa Soldati): shows infantiles, patio gastronómico y juegos como pista de patinaje y rueda de la fortuna.

(Villa Soldati): shows infantiles, patio gastronómico y juegos como pista de patinaje y rueda de la fortuna. Polo Bandoneón (Nueva Pompeya): rock nacional y tango para chicos, el sábado de 13 a 17.

(Nueva Pompeya): rock nacional y tango para chicos, el sábado de 13 a 17. Centro Cultural San Martín : proyección del documental Quinografía sobre Quino, el sábado a las 18.

: proyección del documental Quinografía sobre Quino, el sábado a las 18. Museo Saavedra : recorridos guiados y juegos sobre la infancia en el siglo XIX.

: recorridos guiados y juegos sobre la infancia en el siglo XIX. Costa Salguero : Campeonato Mundial del Alfajor, con degustaciones y clases.

: Campeonato Mundial del Alfajor, con degustaciones y clases. Casa Fernández Blanco : show de magia y mentalismo, domingo a las 17.

: show de magia y mentalismo, domingo a las 17. Centro Cultural 25 de Mayo: Guardianes de los dioses, teatro internacional infantil.

Con opciones en museos, plazas, centros culturales y parques, la Ciudad ofrece una atractiva oferta para celebrar el Día del Niño 2025 en familia, combinando propuestas gratuitas y pagas con actividades en todos los barrios.

Seguí leyendo: