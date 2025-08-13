



El pasado jueves 7 de agosto, la cantante y compositora australiana Kylie Minogue volvió a brillar en los escenarios argentinos con su Tension Tour. El recital marcó el reencuentro de la diva con su público después de 17 años: su último show había sido en GEBA, en 2008, y desde entonces sus fans aguardaban con ansias el regreso de una artista que es sinónimo de candidez, talento, belleza y un compromiso honesto con la comunidad LGBTIQ+.

Desde el Suplemento Soy celebramos su retorno con una serie de testimonios que buscan explorar cómo se teje esa trama de fanatismo, devoción y afecto que une a Kylie con su fandom argentino.





Kylie Minogue es música, música, música. Diversión, diversión, diversión. Ella es el tipo de diva que necesitamos algunos homosexuales Old School, alguien que hace un pop glamoroso y electrónico que funciona en diferentes momentos. Siempre hay una canción de Kylie que sirve para representar alguna experiencia específica.

— Poroto Yañez, arquitecto multifacético, cocreador de Guchito, taller de sándwiches, espacio gastronómico dedicado a la comunidad LGBTIQ+.

Cuando la gira Tension comenzó el año pasado en Australia hubo muchos fans quejándose de lo pobre que parecía la producción. A mí me pareció fantástico que no estuviera emplumada en trajes de vedette o montada en un caballo, sino que el show diera cuenta de que lo único que necesita es de su ángel y su carisma, cosas que no se compran, ni se venden, ni se aprenden. En Kylie se ve un genuino amor por la canción.

— Julián Cnochaert, dramaturgo y director de teatro





En mi vida personal y en la de muchas amigas travas, Kylie Minogue representa el soundtrack de nuestra transición. Hay algo en ella, algo de una mujer, de una madre, de una profe o de una tía a la que querés mucho. Ella entendió que era la madre de la comunidad en los años 90, cuando estaba haciendo Rhythm of Love y vio que las Drag Queens elegían sus canciones para hacer lip sync. Además, Kylie era uno de los nombres más utilizados por las travestis de la época.

— Bluxted (Bluxtearyeyes), DJ

Kylie va a ser siempre la subestimada, nunca va a tener todo lo que se merece porque en realidad se merece el cielo. Para mí ella es alguien súper clave en el desarrollo de mi gusto por el pop y un texto mucho más rico de lo que aparenta. Ella comparte algunos puntos con la comunidad, como que ella vive en el boliche todavía, ese es su ámbito de expresión. Nunca hizo el pasaje a casarse y tener hijos. Hay algo de su vida personal, de todas las cosas por las que pasó, de hacer un estilo de vida con sus amigos y la gente con la que produce música y frecuenta desde hace 20 años. Los amigos como familia, la no realización a través de la maternidad. En esos puntos terminamos reflejándonos.

— Gabriel Orqueda, cocreador de la fiesta Pop Hereje, periodista especializado en pop, DJ.





El show fue impresionante, fui con expectativas altísimas porque ya había visto cosas y las superó. Destaco su calidez con el público y que no necesita colgarse una bandera del orgullo para ganar seguidores LGTBQ+. Ella es la bandera en sí misma, su carrera lo es. Ha sido activista en cuestiones de igualdad en Australia y estuvo en las marchas del orgullo, así que el compromiso es más que visible.

— Alexis Alburquerque, maquillador

Yo ya sabía que cuando Kylie cantara “Get Out of My Way” a mí me iba a generar algo. Arrancó el tema y me largué a llorar instantáneamente. Esa canción me transporta a un momento de mi vida donde yo estaba saliendo del clóset, pero recién conmigo mismo y haciendo ese trabajo interno. Sonaba todas las mañanas en MTV durante el 2010 y me ponía de muy buen humor. Verlo en vivo me llevó a esa época en que miraba el video en la habitación de mis viejos y me ponía a bailar.

— Alexyos, DJ y productor musical





Kylie Minogue es una referente queer porque es la encarnación de Afrodita, no tengo dudas de que es una diosa encubierta de la belleza, del lujo, del placer y la pasión. Como soy una persona muy fantasiosa, fui al recital con dos planes en mi mente: uno era que me salude, quería que me vea. El otro era que me invite a cantar algo juntas, generar alguna interacción. Cuando aparecí en las pantallas fue mágico: Kylie me miró, me saludó y yo exploté.

— Vedette, artista, cantante y diva drag

Kylie Minogue es un símbolo de fuerza, resistencia y perseverancia. Una icona pop que sirve estilazo y con temas que representan sentimientos del disco y la noche. Puedo relacionar la experiencia del After Show de la Pop Hereje con el Gagacabana, esa cosa de que suena el tema y se puede sentir la vibra de las personas disfrutando de la canción.

— Mother Laurent Tropikália, artivista, drag, performer, gestora cultural y travesti no binaria





Tanto Kylie Minogue como Madonna, fueron aliadas en momentos donde no era cool serlo y donde representaba un riesgo para sus carreras hablar explícitamente de la comunidad LGBTIQ+ y defender nuestros derechos.

— Ulises Brengi, fan

A Kylie la conocí en mi adolescencia, en 2001, cuando hizo una de sus primeras presentaciones de su hit single Can’t Get You Out Of My Head en los Europe Music Awards. Allá en un tiempo donde cada show de la cadena MTV era digno de ser vivido al máximo porque se sabía que cualquier cosa podía pasar. Mi mente quedó boba con la aparición de una mujer que con su altura mínima y un LA LA LA me transmitió toda una fuerza, elegancia, presencia, soltura y manejo del escenario que nunca había visto. A partir de ahí empezó la investigación: ¿Quién es esta mujer, que no es norteamericana como todas las cantantes que escucho y que hace un pop de lo más sofisticado y bailable? Había una sola forma de investigar y era a través de una escasa conexión de Internet vía Dial-Up y todo local de discos que pudiera recorrer hasta encontrar toda su discografía: desde los gigantes del momento como Tower Records o Musimundo, hasta encontrar por fin el paraíso: la mítica Galería Jardín en la calle Florida, cuna de toda materia prima para DJs del momento.

— Molokid, artista y diseñador gráfico. Ganador del Premio Gardel a mejor portada de álbum por el disco Brava de Lali en 2019.





El público que nos criamos con ella durante los años 90 éramos todos trolos. Nosotros teníamos la misma edad, entonces había una comprensión muy grande de su proceso artístico y personal. Ella se dio cuenta de esto y en el momento que vuelve a hacer pop-pop, con el disco Light Years, todo lo que hace es para ese público gay. Ahí empieza a explotar su faceta camp sin culpa. Durante los 90 trató de ser cool y lo cool no es camp. Cuando empieza a ser camp abiertamente, ahí es donde estalla, gracias a Fever. Yo odiaba a Kylie, tenía 20 años y quería ser cool, que me gustara la electrónica. Pero unos amigos me hacen ver en secuencia y sin respirar los cuatro videos del disco Rhythm of Love. Funcionó, fue un lavado de cerebro que cambió mi vida.

— Gus Casal, psicólogo, comunicador y creador del podcast Puto Viejo