Luego de insultar a Mauricio Macri y responsabilizarlo del fracaso del PRO, el exmbajador argentino en China (2015-2019) Diego Guelar se despachó también contra una de las figuras que componen el círculo más cercano al expresidente, la actual legisladora María Eugenia Vidal.



"Es hipócrita porque ella pone cara de buena y dice que no está de acuerdo, pero estuvo en el riñón de la negociación", impugnó Guelar en la 750, en referencia a las conversaciones entre el PRO, partido al que está afiliado el exembajador, y La Libertad Avanza.

Según Guelar, quien irá en la boleta de la Ucedé en las próximas elecciones de medio término, la exgobernadora se manifestó en contra de la fusión entre el PRO y la coalición gobernante solo después de que Macri la ofreciera como candidata a legisladora y el oficialismo la bochara.



"Después de bochada sale a decir que no quiere participar y que no le gusta la asociación con La Libertad Avanza", rechazó el exfuncionario de Eduardo Duhalde y Carlos Menem. "Yo vengo diciendo hace 17 meses que hay que armar una coalición", agregó.

Para Guelar, la izquierda hoy está en crisis y el debate está entre la centro derecha, sector que lo identifica, y la derecha "dura", con portavoces como Donald Trump, Jair Bolsonaro y el partido español Vox.

"Si vos pensás en la izquierda, ¿cuál es el partido más fuerte del mundo? El Partido Comunista chino. El gobierno del presidente Milei es, en comparación, de extrema izquierda, es un sistema muy autoritario, muy vertical, no hay libertad de expresión, no hay independencia del Poder Judicial", arriesgó Guelar.

El diagnóstico del exembajador en el escenario internacional es que este es un tiempo de coaliciones en el mundo y que los líderes carismáticos ya no pueden hegemonizar el debate público. Es por esa razón que le adjudica a Macri la responsabilidad del fracaso del PRO, porque una vez perdidas las elecciones en 2019 el fundador del partido amarillo no declinó la centralidad.

"Él se retiraba y no se retiraba, pasaba largas vacaciones en el sur, tres meses de vacaciones es demasiado tiempo, después se iba a FIFA, después a visitar a sus amigos árabes, después a jugar al bridge. Es muy difícil que seas líder de un partido part-time, que te dediques como si fuera hobbie, como la guerra es un tema muy serio para que la manejen militares, la política también y es un tema que requiere pasión. Yo creo que él se fue deteriorando como líder y termina pactando la desaparición del PRO", concluyó.