La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham Argentina) realizó este martes una nueva edición del "Amcham Summit", con la participación de empresarios, funcionarios, dirigentes políticos y referentes gremiales que disertaron sobre "los ejes fundamentales que atraviesan al desarrollo de la Argentina". Entre los expositores estuvo Patricia Bullrich, que aprovechó para hacer campaña y dijo que "no importa" si su compañero de fórmula es o no del PRO sino que "no sea tibio y no tenga miedo" para realizar "el trabajo duro" que llevará adelante en caso de llegar al poder.

Luego de esas declaraciones, que tienen como principal destinatario a Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que existe un “contrato previo” en Juntos por el Cambio (JxC) para evitar que las tensiones sigan después de las PASO. “No vamos a hacer el papelón de River-Boca”, señaló la exministra de Seguridad, quien anticipó que en caso de perder las primarias contra Horacio Rodríguez Larreta va a ser "seria y responsable" y va a poner "toda la fuerza" para que la coalición opositora gane.

"La primaria tiene un contrato previo, que no está escrito: el que gana tiene que ser muy generoso y el que pierde tiene que poner toda su fuerza para que esa fuerza política gane. Ese es el acuerdo que está implícito, sino sos el que se lleva la pelota de la cancha", subrayó. Por otro lado, ante una pregunta del presentador Alejandro Fantino, volvió a hacerse la desentendida sobre el testimonio de una exasesora de Gerardo Milman, quien aseguró que en las oficinas de la candidata borró todo el contenido del celular en el marco de la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner. "Bullshit", fue la única respuesta de Bullrich.

En otro tramo de su intervención, la exminsitra sostuvo que su mandato, en caso de ganar, se basará en “Achatar y achicar”, y allí adelantó que solo tendrá entre ocho y diez carteras, aunque no mencionó cuáles serían las que eliminaría. También anticipó que quitará el cepo al dólar, que tendrá un tipo de cambio único, que convertirá los planes sociales en seguro de desempleo y que impulsará un recorte en las indemnizaciones de los trabajadores formales, ya que “es un pasivo brutal para las empresas”.

La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, también presente en el foro de este martes, le devolvió la gentileza al momento de exponer: “Yo voy a estar en el mismo desayuno que ella y le voy a servir el café”, afirmó el jefe de Gobierno porteño. “Tengo la mejor onda con ella”, y “la mayoría de los equipos técnicos son comunes”, dado que Juntos por el Cambio se está preparando “para gobernar todos juntos”, aseveró.

El mandatario porteño también aprovechó su participación para volver a defender a Patricia Bullrcich tras el tuit de Cristina Fernández de Kirchner sobre las acusaciones que involucran a la exministra de Seguridad en una supuesta operación para borrar datos del teléfono de una testigo clave en la investigación de intento de magnicidio del 1 de septiembre. "Hoy a la mañana salí a defenderla a Patricia de la calumnia que está impulsando la vicepresidenta, salí a defenderla porque creo en ella", remarcó.

"Estuve ayer reunido con ella, la respeto como dirigente, tiene experiencia, algo que valoro mucho. La Justicia tiene que investigar todo, son dos cosas distintas, sin injerencia de la política, no estoy de acuerdo en usar eso para calumniar políticamente por eso la salí a defender", añadió.

En su exposición, Rodríguez Larreta incluyó algunas pistas sobre el ministro de Economía que incorporaría en caso de resultar victorioso en las elecciones de este año. "Tiene que haber una sana combinación entre gente con experiencia, un ministro de Economía con poder integral, plenipotenciario, tipo Massa, Lavagna o Cavallo. Como era el ministro de Economía siempre, con todo el poder", reflexionó, con una ¿crítica? al esquema que mantuvo Mauricio Macri que desembocó en la llegada del Fondo Monetario Internacional.

"Necesitamos a alguien que vele por el equilibrio general y en la economía eso es central y más en una Economía en crisis. Necesitamos un ministro de Economía de verdad, que tenga toda la botonera que hace al funcionamiento de la Economía. Y lo digo yo que voy a ser el primer presidente de la Argentina economista", manifestó.

También habló de la política cambiaria y dijo que "el tipo de cambio tiene que tender a ser, lo antes posible, único. Hoy, pesos dividido dólares te da responsable $4000, $3800, tendrías una devaluación del 900%", aseguró sobre la propuesta de Javier Milei. Ante la consulta de un periodista sobre el precio del dólar a fin de año, respondió que él no era economista, así que no podía saberlo. Al darse cuenta del error, se corrigió: "Sí, soy economista pero no lo sé. Me apuré, un blooper, un fallido. Ni yo, ni ninguno de ellos que está acá y sabe más que nosotros sabe cuánto va a estar el dólar a fin de año".

Apertura de Amcham

La apertura del evento estuvo a cargo del presidente de la la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham Argentina), Facundo Gómez Minujin. "No hay que desaprovechar la gran oportunidad que se nos presenta al momento de elegir a nuestros representantes y el sector privado es parte de la solución, debemos dejar las dudas e invertir en la Argentina que viene", señaló Gómez Minujin, al indicar que "ni los empresarios prebendarios ni las ideas individuales resuelven las crisis estructurales".

"Si el país comienza a tener reglas claras y estables, se manifiesta un entorno ético y transparente, nosotros, como líderes activos del sector privado, debemos dejar las dudas e invertir para ser protagonistas de la Argentina que se viene. Debemos asumir riesgos y mantenernos positivos en el pensamiento de que Argentina puede cambiar y va a mejorar", remarcó. Y sumó: "estamos convencidos en Amcham que una vez que se elimine el déficit fiscal, se le dé verdaderamente independencia al Banco Central y a su directorio, y se recorte el excesivo gasto del Estado, el país comenzará a crecer de manera constante y beneficiosa para toda la población".

La clave, subrayó, es “colaborar en una agenda de trabajo entre las empresas y el gobierno argentino, enfocándonos especialmente en industrias como energía, minería, petroquímica, agronegocios, electromovilidad, economía del conocimiento y turismo".

Relación entre Estados Unidos y Argentina

El evento contó con un panel conmemorando el 200° aniversario de la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina. El embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, y el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, valoraron el diálogo y la colaboración entre ambos países así como la potencialidad de la relación a futuro, aunque el diplomático argentino reclamó por las restricciones comerciales que Estados Unidos mantiene desde la administración del expresidente Donald Trump.

“Argentina puede ser parte en la solución y fortalecer su economía al mismo tiempo, colaborando con los Estados Unidos y otros países para llevar alimentos y combustible al mundo", puntualizó Stanley. “Es un país que a tiene excelentes recursos como el campo, el petróleo y el gas; los minerales, y el activo más importante: el capital humano”, destacó.

En ese marco, indicó que se siente “bullish” –concepto financiero que se utiliza al tener una actitud optimista respecto al mercado- sobre las perspectivas de Argentina, una vez inaugurado el Gasoducto Néstor Kirchner y superada la sequía. “Creo que este país se va a encarrilar de nuevo. No hay razón de que no esté entre las veinte principales economías del mundo en los próximos cinco años”, opinó Stanley.

Argüello, en tanto, calificó el estado de la relación entre ambos países como “muy positivo” y dijo que la misma llegó “a su punto máximo” tras la reciente cumbre bilateral que mantuvo el presidente Alberto Fernández con su par de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca a fines de marzo.

“Quiero destacar el enorme espíritu de colaboración que la Argentina ha encontrado de los Estados Unidos en la administración del presidente (Joe) Biden en la búsqueda de una solución que nos aqueja hoy que nos golpea fuertemente que son las consecuencias de la sequía que nos coloca en una situación difícil y precaria”, afirmó el embajador argentino, haciendo referencia a las negociaciones en curso con organismos multilaterales.

En su disertación, sin embargo, aprovechó para cuestionar a quienes critican el “desembarco” de China en el continente y pidió "destrabar" cuestiones vinculadas con el comercio con Estados Unidos. “Veo que algo que comenzó durante la gestión de Donald Trump no cesa y me refiero a los llamados remedios comerciales, como las medidas ´antidumping´ y compensatorias que adopta el gobierno, y la aplicación de criterios de seguridad nacional propios de la resolución 232 que no cesan en toda la región”, indicó el embajador, que advirtió que un 25% de las exportaciones argentinas a Estados Unidos se encuentran afectadas incluyendo al "biodiesel, la miel, caños sin costura, jugo de uva, jugo de limón y mosto”.

Arguello también llamó la atención sobre la posibilidad de que Argentina “deje de ser el principal exportador de litio a los Estados Unidos” debido a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) por parte de la Casa Blanca.

"Fortalecer el Congreso"

Del encuentro, que se realizó en un hotel de Puerto Madero, también participaron legisladores nacionales de la oposición, que debatieron sobre la importancia de la democracia, a 40 años de su instauración, y propusieron "fortalecer el rol del Congreso de la Nación para establecer acuerdos básicos a largo plazo", sin reconocer que son ellos quienes han trabado en los últimos meses el funcionamiento legislativo como boicot al juicio político a la Corte Suprema.

Los diputados del PRO Silvia Lospennato y Emilio Monzó, el senador radical Alfredo Cornejo, y la legisladora del Interbloque Federal Graciela Camaño expusieron en el panel "40 años de democracia Argentina" del "Amcham Summit".

Al disertar sobre el funcionamiento del Parlamento, Camaño lamentó la falta de actividad del Congreso y consideró "inédito" que "no se dialogue". La diputada remarcó que "no se trata sólo de dialogar sino de tener un intercambio fructífero", entre los integrantes de las fuerzas políticas que cuentan con representación legislativa.

"Si no hay agenda, ni dirigentes que tengan capacidad de diálogo, el Congreso no está elevando la voz de sus representados, con un muy mal funcionamiento. Hoy no se respeta el reglamento y eso complica su funcionamiento", afirmó la legisladora del bloque Identidad bonaerense ante los empresarios.

Por su parte, Monzó consideró que el ciudadano tiene "mucha incertidumbre" frente a la "fragmentación" que se verifica actualmente en la sociedad y sostuvo que esa situación "es aprovechada por aquellos que proponen recetas simples".

En ese sentido, el extitular de la Cámara de Diputados señaló que hay quienes “manipulan a las diferentes comunidades, radicalizan y alejan la posibilidad de acuerdos". Esa situación se ve reflejada en el Congreso, observó, “que está destrozado por los tuits que reproducen discursos que vienen directo desde las redes.

Lospennato, por su parte, advirtió que "no va a haber acuerdo si primero no recuperamos el diálogo político". Actualmente, planteó la legisladora, "hay pocos incentivos para la negociación" en el Congreso, porque “quien va a negociar es tildado de traidor, por eso sale la peor ley posible", subrayó, y reflexionó: "No va a haber plan de estabilización ni propuesta exportadora si primero no frenamos el péndulo de eliminar al otro".

Asimismo, Lospennato sostuvo que tras 40 años de democracia "tenemos que abandonar idea mágica que nos vamos a poder imponer nuestras ideas al otro (...) Si reconocemos al otro, si reconocemos que no hay una solución mágica y dejamos de buscar líderes mesiánicos, tal vez recuperemos el diálogo político", puntualizó.

En tanto, Cornejo sostuvo que "el poder político representado en el Poder Ejecutivo no ha generado una agenda positiva de los temas reales en los últimos 20 años". Por ejemplo, mencionó, "no hemos tenido deliberación sobre preservación de la moneda”. Y concluyó, sin autocrítica alguna: “El populismo está deteriorando la democracia con debates inconducentes".

Scioli tendrá candidato a vice "federal"

El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente por el Frente de Todos (FDT), Daniel Scioli, anunció este martes que estará acompañado en su fórmula por un postulante federal. "La fórmula va a ser federal porque siempre tuve un compromiso con el interior del país. Una fórmula pensada para gobernar y no solo pensando en ganar una elección", dijo al participar este mediodía del foro de Amcham.

"Ya tengo pensado mis equipos para gobernar porque tengo una experiencia que se fue renovando y fui aprendiendo constantemente. Algunos pensaron que Brasil era el retiro y no fue así, sino que fue lo que ha sido la oportunidad de aplicar la agenda del desarrollo que propuse en el 2015", cuando también fue candidato presidencial por el Frente para la Victoria.



También se refirió la competencia interna en el FDT. "Me parecen muy importante las PASO porque no quiero que me elijan en una reunión política entre cuatro paredes. Quiero tener respaldo y la legitimidad porque después tengo que hacer varias reformas", expresó. "Cuando decidí presentarme como candidato fue porque tomé la decisión de presentarme para competir, pero no para desafiar o ir contra alguien, sino para superarlo, como fue cada vez que corría" en las competencias de motonáutica", agregó.

Rosatti, también presente

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, también expuso en Amcham, donde recordó que el máximo tribunal no está en la función pública "para hacer nuevas amistades si no para cumplir con la Constitución". En ese marco, defendió el trabajo del cuerpo al señalar que en los "últimos años" sus integrantes tomaron decisiones que "no han agradado al poder de turno".

"En los últimos años hemos tomado decisiones que no han agradado al poder de turno. No venimos a la función publica para hacer nuevas amistades si no para hacer cumplir la Constitución y garantizar una estabilidad jurídica que permita pensar a futuro", señaló al disertar en el panel "Institucionalidad y republicanismo".

"Vemos el surgimiento y la expansión de un estado dentro de otro. Y no me refiero a la grieta que es percibir distinto el mismo país, sino a uno dentro del otro con su propia ley, justicia, policía e interpretación. Es el caso del estado narco, que constituye el desafío de pensar un futuro en unidad dentro de la heterogeneidad", analizó el titular del máximo tribunal.

"La primera regla que tenemos que respetar es que, más allá de las diferencias, debemos estar debajo de la Constitución argentina", afirmó el presidente de la Corte, quien actualmente afronta junto a los otros integrantes de la Corte --Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-- un proceso por presunto "mal desempeño" y "abuso de autoridad" en el marco de la Comisión de Juicio Político de Cámara de Diputados.