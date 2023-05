La ausencia de Alejo Veliz le abre a Miguel Russo el mayor desafío de la temporada: reemplazar al goleador. Ninguno de los delanteros disponibles está a nivel para pelearle el puesto al juvenil que se fue a jugar con la Selección el Mundial Sub 20. Candia y Luca Martínez Dupuy corren con ventaja por sobre Octavio Bianchi y Fabricio Oviedo. Pero para visitar a Vélez el lunes por la noche hay regresos esperados, como el de Francis Mac Allister, Facundo Mallo y Damián Martínez.

La ausencia de Veliz para los próximos tres partidos de Central, cuando menos, debilitan sin dudas al equipo canaya y expone a Russo a tener que encontrar otras opciones ofensivas para sustituir la capacidad goleadora del juvenil. El mayor problema para el técnico es que ninguno de los cuatro delanteros disponibles muestra estar a un nivel similar al de Veliz. Y eso hace que el juvenil canaya, de 18 años, sea titular indiscutido en la alineación auriazul.

Para Russo el principal candidato a jugar en ataque es Candia. El ex Huracán perdió lugar en el equipo después de una lesión en el torneo pasado y nunca más logró quitarle el puesto a Veliz. Pero en plenitud física Candia es la primera opción y será titular en el ensayo de fútbol del viernes, el primero de la semana. A la sombra de Candia está Martínez Dupuy, quien intenta volver a tener protagonismo después de un año de baja por una grave lesión de ligamentos. Martínez Dupuy ya sumó minutos esta temporada y si no es titular le saca ventaja a Bianchi para ser el primer suplente. Es que el ex delantero de All Boys no pudo insertarse nunca al ritmo del primer equipo y es quien menos chances tiene de quedarse con el puesto de nueve. La situación de Oviedo es diferente. El juvenil ha tenido buenas apariciones pero con Russo estuvo pocas veces considerado. Sus apenas 19 años es una desventaja dado que el técnico priorizará, sin dudas, la inclusión de un jugador de experiencia para suplir a Veliz.

Pero el técnico canaya recupera para el lunes a Martínez y Mallo, ausentes por suspensión el pasado domingo frente a Platense. Con estos retornos Ismael Cortez y Juan Cruz Komar volverán al banco de suplentes. Kevin Ortiz no podrá estar en el partido con Vélez por acumulación de amarillas, aunque en su caso Russo seguramente dispondrá el ingreso de Mac Allister, quien superó una lesión de rodilla y jugó como suplente los últimos encuentros.

La duda táctica es saber si permanece con línea de cuatro en el fondo. En este caso Lautaro Giaccone permanecerá en el mediocampo. Si en Liniers Central sale con cinco defensores jugará Komar y Giaccone saldrá de la formación. Russo se inclinó casi siempre por jugar con más defensores en los partidos que disputó lejos de Arroyito. Y más allá del mal momento que atraviesa el rival, en Liniers es probable que Central vuelva a apoyarse en una propuesta más defensiva.

Central necesita sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación a copas internacionales. La agenda de los canayas tiene al equipo en cancha el lunes ante Vélez a las 20.30, el viernes 19 recibirá a Defensa y Justicia a las 19, el miércoles 24 debutará en Copa Argentina por los 32avos de final en San Nicolás y el lunes 29 visitará a Banfield desde las 19 por Liga Profesional. En ninguno de estos partidos estará presente Veliz, más allá de la suerte que tenga el Sub 20 en el Mundial.