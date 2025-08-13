De jueves a sábado, Carmen de Patagones celebrará la primera edición de la Feria del Libro y de las Artes, una propuesta cultural inédita en la ciudad que reunirá literatura, música, artes visuales, teatro y gastronomía. Con entrada libre y gratuita, la sede será el Colegio San José de la localidad, que se convertirá en un punto de encuentro para autores, artistas, educadores y público de todas las edades.

La feria contará con espacios que llevarán el nombre de figuras relevantes del quehacer cultural del Partido de Patagones: Yolanda Garrafa, María Cristina Casadei, Nito Fritz, Sofía Fernández, Miguel Osorio, Mary Zúñiga, Fabián Almazábal, Alcides Biagetti, Julián Llambí e Hildegat Urban. Estos homenajes enmarcarán la programación y rendirán tributo a quienes marcaron la historia artística y literaria local.

La apertura será hoy jueves a las 9hs en el Escenario “Sofía Fernández”, y dará inicio a tres días de actividades continuas. Entre los espacios destacados estarán la Biblioteca “Mary Zúñiga” y los cafés literarios “Nito Fritz” y “Yolanda Garrafa”, que albergarán talleres, charlas, lecturas y encuentros con el público.

La programación incluirá presentaciones de libros infantiles y espectáculos para las infancias a cargo de Anyela Cuellar, rondas poéticas curadas por María Blanca Alegre y Alhué Manquenao, y talleres sobre cuentos, ESI, animales, terror y literatura gótica. También habrá conversatorios sobre arte, literatura, feminismos y patrimonio cultural, junto a espacios de dibujo y creatividad infantil coordinados por la Biblioteca Municipal. Una convocatoria abierta invitará a escritores y escritoras a participar en rondas de lectura, y se desarrollarán charlas con invitados como Laura Vinaya, Carolina Fernández, Rulo Delatorre, Francisco Cantamutto, Liliana Parodi y Pablo Ramos, entre otros.

La música y el teatro tendrán un papel central: habrá magia con “Precisos e Indecisos”, tango con el trío “La Fonola”, presentaciones de bandas escolares y un cierre acústico a cargo de Santiago Alonso. En el plano gastronómico, Lolo y Gaby Alonso ofrecerán clases de cocina en vivo, mientras que la Escuela de Arte presentará obras teatrales, incluyendo “Te estaba esperando" de Miguelina Lariguet.

Además, durante los tres días el público podrá visitar una muestra permanente de cómics y caricaturas, así como exposiciones itinerantes en las salas Biagetti y Llambí. El espacio “Cultura Rodante” también será parte del evento, llevando propuestas artísticas y expresivas a diferentes rincones del predio.

La Primera Feria del Libro y de las Artes de Carmen de Patagones es organizada por la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, la Municipalidad de Patagones, la Asociación Civil No Todo es Vigilia y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Una programación diversa y gratuita convertirá al municipio en un verdadero epicentro cultural durante tres jornadas que, entre libros, música, artes visuales y teatro, buscarán abrir un nuevo capítulo en la vida cultural de la ciudad.