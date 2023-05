Organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) finalizaron la jornada de protesta en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación contra el "ajuste a comedores" y "las bajas injustificadas" del programa Potenciar, luego de ser convocados a una reunión para el próximo viernes con autoridades de esa cartera.



Los manifestantes se habían concentrado a las 14 en Independencia y 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, desde donde marcharon hacia Desarrollo Social bajo el lema "El hambre no se aguanta más, basta de ajuste a comedores".



A las 15.30, los dirigentes piqueteros acercaron al Ministerio un listado con "miles de despedidos del programa Potenciar que sí hicieron la validación de datos", señaló el líder de Unidad Piquetera (UP) Eduardo Belliboni a Télam.



El líder piquetero indicó que también llevaron alimentos que se encontraban "vencidos, con gorgojos y en mal estado", que fueron dejados en la sede de la cartera.



"El listado se lo dejamos a un asesor de la ministra, porque estaba la reja cerrada, ni nos recibieron. Y le dejamos una importante cantidad de polenta en mal estado, con gorgojos, que es lo que nos mandaron en la última carga de Desarrollo Social", señaló.



Al no ser recibidos por las autoridades ministeriales, tal como buscaban, los manifestantes comenzaron a arrojar paquetes de comida contra la fachada del edificio del Ministerio y a quemar neumáticos sobre la avenida 9 de Julio.



"Hubo mucha bronca, compañeros que golpearon las rejas por la comida en mal estado, con las bajas injustificadas (del Potenciar). Con un ajuste que no se aguanta más en los barrios y que hoy tuvo una mínima expresión", sostuvo Belliboni.



En ese momento, la Policía Federal rodeó la parte interna de Desarrollo Social mientras agentes de la Ciudad armaron un cordón en las inmediaciones de esa cartera.



El tránsito vehicular fue cortado por las fuerzas de seguridad en 9 de Julio, desde San Juan hasta Corrientes, y el Metrobus que había permanecido con circulación parcial, también fue inhabilitado en ambas direcciones sobre Belgrano.



"Nos llamaron en ese momento, cuando se prendieron las gomas, porque vieron que el horno no estaba para bollos y nos convocaron a una reunión para el viernes, a las 14, por eso levantamos la movilización", indicó el dirigente de UP sobre la finalización de la protesta, que ocurrió alrededor de las 17.30.



El viernes 12, dirigentes de la UP participarán de la reunión con las autoridades del Ministerio, que estará encabezada por el Jefe de Gabinete de esa cartera, Marcelo Javier García, según informaron.