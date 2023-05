El dúo musical Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, estrenó una nueva versión de su hit "Traición", original del disco Sin restricciones, de 2004, con la colaboración de los cantantes Emmanuel Horvilleur y Juan Ingaramo. El lanzamiento de la canción en las plataformas digitales estuvo acompañado por un colorido videoclip en YouTube en donde los nuevos y excéntricos húespedes hacen de peluqueros del Hotel Miranda.

"Preparen sus cabezas!", advierten las dos estrellas en el anuncio del lanzamiento desde su cuenta de Instagram. La nueva cara de "Traición" forma parte del repertorio de clásicos renovados que el dueto pop estuvo publicando periódicamente para su álbum más reciente, Hotel Miranda!, con colaboraciones de artistas de la talla de Lali, Emilia, Cristian Castro, Chano, Ca7riel, María Becerra, FMK, y más.

"Y si… se siente lindo ser un Miranda un rato", expresó el ex Illya Kuryaki and the Valderramas en su cuenta de Instagram, en un posteo donde comparte fotos de los detrás de escena del rodaje del video musical junto a Sergi, Gattas e Inagaramo.

El músico cordobés no se quedó atrás y también realizó una publicación de agradecimiento en sus redes, donde mostró más imágenes del back de la grabación: "Me hospedé en el Hotel Miranda y pasaron cosas muy locas, como esta versión de 'Traición' junto a Emmanuel Horvilleur. Los amo Miranda!, gracias por ser mi inspiración desde siempre y para siempre", escribió Ingaramo.

Sin restricciones es el álbum sucesor de Es mentira (2002). Se trató de un disco de enorme exito del grupo Miranda! que fue editado por Secsy Discos en colaboración con Locomotion y producido por Eduardo Schmidt y Pablo Romero, del grupo musical Árbol. El disco contiene hits como “Don”, “Yo te diré”, “El profe”, “Navidad”, “Traición” y “Uno los dos”.



Las reversiones de Hotel Miranda!

El proyecto de la banda pop cuenta con 12 reversiones de las canciones más significativas del dúo, y cada una de ellas suma la colaboración de diferentes productores y cantantes invitados locales e internacionales.

Hasta el momento, ya pasaron por Hotel Miranda! el músico argentino Ca7riel, que reversionó el tema “Don”; Bandalos Chinos, que hizo lo propio con “Navidad"; Lali Espósito, con “Yo te diré”; Emilia Mernes, con “Uno los dos”; María Becerra y FMK, con "Perfecta"; Chano, para la reversión de "Mentía", Cristian Castro, para "Prisionero"; y Francisca Valenzuela, para "Enamorada".