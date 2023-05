Jubilados y pensionados: el calendario de pagos

Cuándo cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $60.124

DNI terminados en 0: martes 09 de mayo

martes 09 de mayo DNI terminados en 1: miércoles 10 de mayo

miércoles 10 de mayo DNI terminados en 2: jueves 11 de mayo

jueves 11 de mayo DNI terminados en 3: viernes 12 de mayo

viernes 12 de mayo DNI terminados en 4: lunes 15 de mayo

lunes 15 de mayo DNI terminados en 5: martes 16 de mayo

martes 16 de mayo DNI terminados en 6: miércoles 17 de mayo

miércoles 17 de mayo DNI terminados en 7: jueves 18 de mayo

jueves 18 de mayo DNI terminados en 8: viernes 19 de mayo

viernes 19 de mayo DNI terminados en 9: lunes 22 de mayo

Jubilados y pensionados: fechas de pagos para haberes mayores a $60.124

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de mayo

martes 23 de mayo DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de mayo

miércoles 24 de mayo DNI terminados en 4 y 5: lunes 29 de mayo

lunes 29 de mayo DNI terminados en 6 y 7: martes 30 de mayo

martes 30 de mayo DNI terminados en 8 y 9: miércoles 31 de mayo

Dónde ir a cobrar y cómo hacerlo

Los beneficiarios de pensiones y jubilacionesy los últimos números de Documento Nacional de Identidad sea 1 se les pagará este miércoles 10 de mayo. De esta forma lo transmitió ANSES que hizo el calendario de cobro de este mes, teniendo en cuenta los últimos números del Documento Nacional de Identidad.

Los pagos de haberes del actual mes es posible cobrarse en sus bancos habilitadas cercanas a su localización, sin tener que sacar turno y mediante de las ventanillas.

Jubilados y pensionados deben personarse a la sucursal bancaria sólo en las fechas asignadas y sus haberes continuarán en las cuentas de cada uno.

Si querés ver las fechas de cobro puedes consultarlos vía las redes de la ANSES, telefónicamente por el 130 o mediante la WEB.

Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional - A quiénes beneficiará y cómo pueden acceder

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la legislación. Incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes. Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional