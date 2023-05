El comediante y actor Dady Brieva vuelve al Teatro Regina con su espectáculo Super Dady, El mago del Tiempo. Será el próximo viernes 12 y sábado 13 de mayo a las 21 horas.

"Son historias de barrio, de juventudes, esos barrios que ya no están pero quedan grabados en el recuerdo", contó este miércoles Brieva en diálogo con AM750.

El reconocido humorista explicó que el show es una serie de monólogos con anécdotas de todos estos años de su carrera que no quedaron grabadas o no están en YouTube. "Lo que hacen los cuentos es ejercitar esa memoria colectiva de cosas que ya no están", agregó Brieva.

Además, el exintegrante de Midachi opinó sobre el futuro del peronismo en las elecciones generales de este año: "Estoy muy esperanzado, estoy seguro de que Cristina (Kirchner) va a ser candidata", sostuvo en Aquí, Allá y en Todas Partes.

En ese marco, planteó que si la Vicepresidenta decidiera no competir en la próxima contienda electoral "hay que mirarse a los ojos, apagar las luces y se termina todo".

Las entradas para Super Dady, El Mago del Tiempo están disponibles en el sitio web de Platea Net.