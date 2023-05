"Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar", escribió el ex presidente Mauricio Macri para defender, con su mirada futbolística del mundo, la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones para gobernador y legisladores provinciales en San Juan y Tucumán. Macri se encargó de salir a criticar la cadena nacional del presidente Alberto Fernández en la que cuestionó la decisión del máximo tribunal como un fallo político, que responde a reclamos de Juntos por el Cambio.

Macri celebró que los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Ronsenkrantz -dos de ellos nombrados de forma irregular durante su presidencia- haya puesto "un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de 'feudales'".

En ese punto, el ex presidente hizo una particular aclaración al subrayar que no incluía entre esas provincias a Jujuy, gobernada por el precandidato presidencial de la UCR Gerardo Zamora, criticado por mantener en prisión a la dirigente social Milagro Sala y moldear el Poder Judicial provincial a su gusto.

"Como siempre, una de las cuestiones más deprimentes de estos episodios es la reacción del gobierno y, en especial, del presidente Fernández. No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ese", apuntó Macri.

En ese tono, el ex presidente apuntó contra el presidente para advertir que "no sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir" y calificó esa actitud de "antidemocrática" antes de desplegar su codificación futbolística del mundo.

"La Corte Suprema es el árbitro de nuestra vida en común. Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro", comparó Macri.

Y concluyó: "Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar".