Los representantes del FdT en el Consejo de la Magistratura no dejaron pasar la oportunidad para expresarle al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, su rechazo a la cautelar que obligó a las provincias de Tucumán y San Juan a suspender las elecciones previstas para este próximo domingo. Una vez que todos los consejeros estuvieron presentes en la reunión de labor del Consejo, que también preside Rosatti, el diputado del FdT, Rodolfo Tailhade, repudió tanto el fallo contra las provincias porque "configuran una intervención federal de hecho". También rechazó las declaraciones del supremo durante un encuentro que organizó a injerencista Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham). Una vez que Tailhade habló tanto él como el resto de los consejeros del FdT se retiraron de la reunión.

"Los consejeros del Frente de Todos repudiamos al presidente del cuerpo por sus declaraciones en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y por los fallos de la Corte que afectaron a las provincias argentinas de San Juan y Tucumán, razón por la cual nos retiramos de dicha reunión", dice el comunicado que el oficialismo distribuyó poco después. Los que se fueron junto a Tailhade fueron el abogado laboralista Héctor Recalde, la senadora María Pilatti Vergara, la diputada de extracción sindical Vanesa Siley, el senador Mariano Recalde y el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

"Estoy aquí por una responsabilidad institucional y compromiso democrático porque me eligieron mis compañeros de bloque pero si no, no estaría acá porque repudio la presidencia suya de este cuerpo pero fundamentalmente repudio lo que dijo ayer en la Cámara de Comercio y repudio los fallos de San Juan y Tucumán porque proscriben la voluntad popular y configuran una intervención federal de hecho", le aclaró el diputado a Rosatti.

Con este pronunciamiento, el oficialismo criticó la decisión de la Corte de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan por entender que "los fallos de tres jueces de la Corte, que preside también Rosatti, que suspenden las elecciones en San Juan y Tucumán a menos de 72 horas de la veda electoral, a menos de 5 días de las elecciones y con toda la estructura de los comicios perfectamente organizada, en tanto implican lisa y llanamente la proscripción de la voluntad popular de los ciudadanos de San Juan y Tucumán y una intervención federal de hecho".

"Los consejeros del FdT sostenemos que seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional de cara a la sociedad, y en función de ello participaremos de todas las sesiones públicas de comisiones y en el plenario del Consejo de la Magistratura. Pero con Rosatti no tenemos nada que coordinar", concluye el comunicado.

El repudio del oficialismo aleja la posibilidad de una reactivación de la tarea del Consejo de seleccionar jueces y funcionarios en un sistema de justicia que mantiene una vacancia promedio del cincuenta por ciento.

Las reuniones de labor definen la agenda de las reuniones plenarias, que son las que posibilitan que se voten las ternas de candidatos para que el Ejecutivo elija y el Senado preste su acuerdo.