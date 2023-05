La jueza federal María Eugenia Capucehtti rechazó "in limine" el pedido de recusación presentado contra el fiscal Carlos Rívolo en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Los abogados de la ex presidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal consideraron que Rívolo fue parte de una filtración en los días previos a la ampliación testimonial de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Gerardo Milman que el viernes pasado aportó en la causa que su celular y el de su compañera de oficina fueron borrados en las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige Patricia Bullrich.

Bohdziewicz, que fue despedida por Milman en enero pasado, presentó a través de su abogado Bendicto Díaz Flaqué su pedido para ampliar su declaración en la causa a principios de mes, pero como Rívolo se tomaría licencia para viajar a un congreso en España, la asesora fue citada recién para el 10 de mayo. Según los abogados de la vicepresidenta, durantes esos días, la ex asesora fue intimidada por Carolina Gómez Mónaco y su abogado, de nombre "Diego", y quien según Ivana fue el que les dio recomendaciones el día en que borraron información de sus celulares.

"¿Ahora qué querés declarar?", "No me traiciones", fueron algunos de los mensajes que recibió Ivana por parte de su excompañera de oficina en los días previos a su declaración del viernes pasado. "Es curioso que cuando ella dijo que quería declarar y el fiscal (Calos) Rívolo se tomó licencia y le iba a tomar declaración después del 10 de mayo, en el interin recibió algún tipo de amenaza y ella decidió rápidamente ir a declarar", había advertido el abogado Ubeira en diálogo con la AM 750.

Con ese tenor, los abogados de la vicepresidenta presentaron la recusación contra Rívolo que fue rechazar por "improcedente" por la jueza Capuchetti. La propia jueza federal ya fue recusada en dos oportunidades por la querella de Cristina, la última vez al conocerse que, en los días que ocurrió el atentado en la puerta de su departamento de Recoleta, la jueza federal seguía con un contrato el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que depende del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La recusación fue rechazada por la Cámara Federal Porteña.

En paralelo a la recusación presentada por Ubeira y Aldazabal, Rívolo pidió el secretario de sumario y puso en marcha medidas a partir de la declaración de la ex asesora de Milman. Anoche, un operativo policial secuestro el segundo celular de Gómez Mónaco, hasta el momento desconocido en la investigación.

En su declaración Bohdziewicz reveló que Gómez Monaco había entregado a la Justicia un teléfono nuevo y que tenía otro, que no estaba a su nombre, que aparentemente nunca había entregado. La ex asesora de Milman estuvo con él y Gómez Mónaco el 30 de agosto —dos días antes del atentado contra Cristina— en el bar Casablanca cuando un testigo, asesor del diputado Marcos Cleri (FdT), le escuchó decir al diputado nacional del PRO: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa".