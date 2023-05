La fuga de capitales, una práctica significativa en ascenso, implica que nuestro país no pueda disponer de una parte relevante de la riqueza que genera. No está escrito en ninguna parte que la democracia no pueda retroceder o incluso desaparecer como forma de organización política de la vida de nuestras sociedades.

Los primeros libros de la colección Debates actuales se lanzarán en la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este viernes a las 18 horas en el stand del Congreso de la Nación: Fuga de capitales. Economía, Estado y soberanía nacional, compilado por Ricardo Aronskind, que será presentado por Felisa Miceli, ex ministra de Economía, y Eduardo Fernández, diputado nacional; Democracia. Las ideas de una época, de Eduardo Rinesi, con la participación de Nora Veiras, directora periodística de Página/12 y Paula Penacca, diputada nacional. Américo Cristófalo, el director de la colección, estará a cargo de la moderación.