Surgido desde la austeridad del fútbol de ascenso, el mediocampista Rodrigo Aliendro disfruta actualmente su buen presente en River, el único puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), sin dejar de reconocer sus orígenes: "A veces me gusta ir a ver fútbol a la cancha de los clubes donde jugué para revivir todo lo que me pasó", asegura.



Aliendro, que en 2011 debutó en Chacarita y jugó en la Primera C para Ituzaingó, transita a sus 32 años su mejor momento como futbolista siendo una de las figuras del equipo de Martín Demichelis ocho meses después de su incorporación al equipo procedente de Colón de Santa Fe.



"Cuando me pongo a pensar lo que pasó en mi carrera lo disfruto más. Siempre me acuerdo de los clubes, las canchas y trato de valorar cada momento", cuenta el jugador oriundo de la ciudad bonaerense de Merlo. "Estar acá en River, vestir esta camiseta, es un sueño para mí. Llevo ocho o nueve meses y trato de todos los días disfrutar y exprimir todo para dar lo mejor", contó Aliendro en diálogo con la agencia Télam en el predio River Camp de Ezeiza.



Ante la consulta sobre que lo sorprende de River consideró: "Todos los días la verdad me sorprende el club, vayas donde vayas, ya la gente te conoce. En los otros clubes me ha pasado pero quizás era en ciudades más chicas. Siendo jugador de River, vayas donde vayas, siempre hay alguien que te conoce, que te apoya y la verdad que está bueno".



Aliendro contó el cambio que supone ponerse una camiseta con la obligación de ganar todos los partidos, lo que aumenta la presión: "La verdad que sí, es totalmente diferente acá: ganás el domingo, se disfruta el lunes y luego ya hay que pensar en el próximo domingo. También me tengo que acostumbrar a eso –advirtió–. Está bueno porque no permite que te relajes ni nada de eso. Hay que trabajar todos los días por la competencia y para dar lo mejor en cada entrenamiento. Sabemos que somos River y tenemos que pelear todos los torneos. Trataremos de hacerlo hasta el final” indicó el volante



Desde que llegó a River bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, Aliendro jugó en varias posiciones de la zona media: "Trato de ayudar al equipo donde me toque, siempre con la intención de dar lo mejor. Jugué en varias posiciones, como de doble cinco, de interno... También jugué por afuera, ahora me está tocando jugar de volante central. Trato de rendir donde sea", recalcó.

Para el partido del domingo ante Talleres en Córdoba, el entrenador Martín Demichelis, mantiene una duda en la zaga central por el posible regreso de Paulo Díaz en lugar de Emanuel Mammana. El chileno Díaz trabajó a la par en la primera parte de la práctica ya que viene de una distensión muscular en el bíceps femoral izquierdo y el sábado, antes de viajar, el entrenador decidirá si lo incluye en la lista de concentrados.



De este modo, la posible formación inicial será con Armani, Casco, Paulo Díaz o Mammana, González Pírez y Enzo Díaz; Aliendro, Enzo Pérez, De la Cruz, Barco e Ignacio Fernández y Beltrán. Por las suspensiones luego del superclásico con Boca, no estará disponible el arquero suplente Ezequiel Centurión por lo que irá al banco Lucas Lavagnino y se sumará como tercer arquero el juvenil Santiago Beltrán. Tampoco estarán disponibles Agustín Palavecino y Elías Gómez, también expulsados por Darío Herrera tras los incidentes del final.

Los simpatizantes de River agotaron el lunes las 11.000 entradas que se pusieron a la venta para los visitantes en una de las cabeceras del Estadio Mario Alberto Kempes.