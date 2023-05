"Los y las agentes de tránsito nos encontramos en una realidad que necesita respuestas urgentes y contundentes, hoy nuestros sueldos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza", dice el comunicado que se difundió este jueves firmado por el cuerpo de agentes de tránsito dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con AM750, el delegado Lucas Lobo explicó que el gobierno porteño los contrata como monotributistas, no cuentan con ART y los salarios son "de miseria": "Nos pagan varios meses después de haber trabajado y ni siquiera se paga lo que está establecido por el convenio colectivo de trabajo", reveló.

Además, Lobo contó que los móviles de trabajo no cuentan con la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO), no tienen aguinaldo, ni obra social, no cuentan con la ropa correspondiente y persiguen a quienes se manifiestan por sus derechos laborales.

Sobre este punto, señaló que los franqueros trabajan 12 horas, muchas veces a la intemperie, en lugares donde no pueden acceder a un baño en toda la jornada y que a las compañeras mujeres no les permiten tomarse el día femenino.



"Estamos todos debajo de la línea de la pobreza. Cobramos 130 mil pesos, debemos descontarle el monotributo, lo que pagamos a la AFIP y a AGIP -porque pagamos Ingresos Brutos, o sea le pagamos a la Ciudad por trabajar- básicamente estamos cobrando 110 mil o 120 mil pesos", detalló en Branca de Vuelta.

En ese marco, dijo que la respuesta del gobierno porteño es que "no hay presupuesto" o que "no depende de ellos" la regularización de los trabajadores de tránsito. "Uno entiende que la Ciudad tiene un presupuesto muy alto y que está la posibilidad que tengamos las condiciones que corresponden. También por cuestiones de riesgo del trabajo que realizamos", agregó Lobo.

Por último, criticó el manejo de las autoridades y denunció que "dividieron al cuerpo de tránsito en el 2020": "Hay un sector que está bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas y otro al Ministerio de Justicia y Seguridad. Ninguno está en regla, somos 2 mil en total", concluyó.