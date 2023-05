No puso una Fanta sobre el atril cuando habló. Apenas un vaso de agua. Pero Horacio Rodríguez Larreta expuso (parte de) su programa económico ante los empresarios de la Agrupación Empresaria Argentina (AEA). Allí dijo que "el cambio tiene que ser profundo", para contestar a las críticas de acuerdista que le dedica cada dos por tres Patricia Bullrich. El jefe de Gobierno porteño dijo que en sus primeros meses de gestión planea implementar un plan de estabilización económico y sentar las bases para reformas estructurales en lo previsional y laboral. Esto último lo negó en un encuentro con la CGT, pero a los empresarios se los blanquea (con perdón por la palabra, en este contexto). No obstante, la sensación sigue siendo que Larreta cuenta poco de lo que hará. Bullrich fue mucho más taquillera hace pocos días cuando aseguró que irá contra las indemnizaciones por despido porque son "un robo".

El encuentro fue, en verdad, el primero de una serie que AEA planea tener con los precandidatos presidenciales para escuchar sus programas económicos. Se suman a los convites en el Llao Llao o los encuentros con empresas estadounidenses en la AmCham. Larreta planteó dos ejes para el "cambio" que propuso para el país: "El cambio que tenemos que llevar adelante en el país tiene que ser profundo y sostenerse en el tiempo", dijo. Si lo primero es una respuesta a Bullrich, lo segundo es marca su voluntad de diferenciarse del eje Macri Bullrich: Larreta sigue diciendo que el ir al choque del ala dura no sirve para que las políticas de gobierno se mantengan a lo largo de los años.



Reformas estructurales



Larreta indicó que "hay que estabilizar la economía primero que nada y hacer las reformas estructurales que el país necesita para volver a generar trabajo”. Claramente, no dio detalles sobre cómo se implementarían esas "reformas estructurales", ni tampoco qué componentes tendrá ese plan de estabilización.



Sí Larreta volvió a asegurar, luego del beso en la mejilla que le dio a Bullrich en el acto de Luis Juez en Córdoba, que la unidad opositora no se discute: “Juntos por el Cambio está más unido que nunca. En una interna es normal que haya discusiones, pero la unidad está fuera de toda discusión. La gente va a elegir al candidato, y al día siguiente de las PASO vamos a estar trabajando todos juntos para ganar las elecciones y transformar la Argentina para siempre”. Este fue uno de los (pocos) acuerdos que tuvieron esta semana en la mesa nacional del PRO: intentar bajar el nivel de agresiones internas en público y tratar de estar todos juntos para el lanzamiento de Juez.

Lo último se cumplió. Lo primero... basta ver las respuestas del bullrichismo al Fantagate, acusando a Larreta de comprar publinotas en señales de cable. La paz no dura ni dos minutos en el PRO.



Indemnización cero



Lo de Larreta llega en la misma semana en que Patricia Bullrich buscó exponer también su plan económico. Como es su estilo, lo hizo de una forma más frontal. "La actual inmdenización por despido es un robo. Se usa un sistema en donde una persona trabaja tres meses en vez de cobrar un mes por año de labor. Se le ponen multas, intereses y funden las empresas", sostuvo Bullrich en la Amcham para dejar en claro su sesgo completamente pro empresarios.



No obstante, en esto no hay tantas diferencias como parece: hace ya dos años que Larreta aseguró que hay que quitar las indemnizaciones por despido. No digo que haya que sacarlo de un día para otro todo junto, pero tenés que ir a un sistema como el de la construcción en la Argentina: mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización", indicó. Y dijo que nadie consigue trabajo por culpa de las leyes laborales actuales y los derechos que otorgan.



Bullrich también afirmó que "hay que terminar con el cepo, ningún empresario va a poner plata si no le dejan sacar dinero. Vamos a un solo tipo de cambio, al uso del dólar como moneda de transacción”. Larreta no dio detalles de qué piensa hacer con el dólar. Lo que sí está claro es que ambos le hablan a los empresarios.



De gira por el sur

Ambos candidatos del PRO anduvieron el jueves de gira por la zona patagónica. Larreta viajó a Comodoro Rivadavia donde apoyó al candidato del PRO Nacho Torres. “La argentina unitaria del kirchnerismo se acaba”, sostuvo el jefe de Gobierno, que sigue peleando los fondos de coparticipación para que la Ciudad de Buenos Aires reciba más.



Larreta volvió a defender el fallo de la Corte: "La Justicia está para que respetemos los fallos. La cadena nacional es una vergüenza que va de la mano de otra vergüenza como el juicio políticos la Corte, el incumplimiento del fallo de la devolución de los fondos de coparticipación, o como lo que hizo en el Congreso el 1° de marzo que invitó a los miembros del tribunal y, prácticamente, los insultó en la cara", enumeró Larreta, cuyo gobierno incumple reiteradamente fallos de la Justicia porteña.



En tanto, Bullrich estuvo en Tierra del Fuego. "En una jornada que me llevará desde Ushuaia a Tolhuin. -afirmó Bullrich al llegar- Acompañaré a nuestros candidatos a gobernador y vice, Pablo Daniel Blanco y Federico Frigerio, y a todos los que están trabajando por un cambio profundo en el sur de nuestro país".