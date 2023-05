El informe del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ante el Senado estuvo marcado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que decidió suspender las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan a cinco días de los comicios. Rossi no ahorró duras críticas a la intromisión del máximo tribunal en las decisiones de otros poderes del Estado. “A 40 años de la recuperación democrática, el peor Poder es el Judicial”, arrancó. Y afirmó: hoy "en la Argentina hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática pero que condiciona la vida democrática de los argentinos". También sostuvo que "en algún momento" ese Poder tendrá que ser "desarmado" y lo definió como “el Partido Judicial” donde “una serie de fiscales y jueces "han cooptado gran parte del funcionamiento del Poder Judicial y actúan como partido. No imparten justicia, persiguen otras intenciones” y le apuntó a los supremos: “Los miembros de la Corte son parte del Partido Judicial”.

"En algún momento deberán entender quienes sean nuestros candidatos que no sólo tienen que ganar elecciones sino que hay que desarmar este poder", sostuvo el ministro y agregó: “El Poder Judicial condiciona la vida democrática de los argentinos y las argentinas. Si no se desarma este poder es imposible gobernar la Argentina porque te condicionan. El Partido Judicial también se mete en la autonomía de las provincias y por eso dictó el fallo sobre las elecciones en San Juan y Tucumán”.

“Durante estos 40 años, hemos vivido diferentes debates. En donde distintos sectores de la sociedad argentina fueron interpelados. Los militares, la iglesia, los dirigentes sindicales, los empresarios, los dirigentes políticos siempre”, repasó Rossi y remarcó: “Cada vez que quisimos interpelar a la justicia, fracasamos. Se ponían el escudo de la independencia del Poder Judicial y como teóricamente el que hacía una crítica a la justicia estaba interfiriendo con la independencia judicial, había que correrse de ese debate”.

Esa postura asumida por un sector de la clase política a juicio del ministro le abrió el camino al partido judicial. “Después de 2015 se ha iniciado una campaña de persecución a gran parte de los dirigentes que fuimos parte del gobierno entre 2003 y 2015. Y han concentrado la persecución en Cristina. ¿Cómo olvidar que el doctor Bonadío la citó ocho veces el mismo día?”, describió.

“El presidente de la Corte Suprema se mete en la economía. ¡Hay que tener el tupé! No pueden administrar la obra social de la Corte y quiere administrar la economía argentina”, agregó en referencia a la disertación de Horacio Rosatti ante el foro de negocios organizado por la Cámara de Comercio norteamericana (AmCham) donde el supremo criticó lo que considera una "emisión monetaria descontrolada". Mientras, el desmanejo y posibles hechos de corrupción en la OSPJN es una de las causales que más compromete y preocupa a los supremos en el juicio político que Diputados lleva adelante contra todos los miembros de la Corte.

“La foto de Lago Escondido es la flagrancia de la relación entre los miembros del Poder Judicial y los sectores de los medios de comunicación", dijo. "El Partido Judicial siempre defiende a los sectores corporativos. Lo ilógico es que con lo de Lago Escondido no pasó nada. La Corte Suprema vio lo que estaba sucediendo en sus narices y no les advirtió, ni les tiró de las orejas”, insistió Rossi ante los senadores.





CFK y la proscripción

Sentado bajo el estrado desde donde la vicepresidenta escuchó todo su discurso, Rossi aseguró que “el fallo contra Cristina en la causa Vialidad es proscriptivo, porque nadie nos puede asegurar a nosotros que lo que hicieron con las elecciones en San Juan y Tucumán no lo hubiesen hecho en el caso potencial de Cristina, que nunca dijo si ella iba a ser candidata o no”.

Tampoco obvió las referencias al comportamiento opositor y el accionar judicial frente al atentado. “La presidenta del principal partido opositor nunca condenó el intento de magnicidio de Cristina. La verdad es que todo tiene que ver con todo y algo más nos tendrán que decir. Algo nos tendrán que explicar (Gerardo) Milman y (Patricia) Bullrich. De mínima, es entorpecimiento de la justicia”, expresó sobre falta de investigación de la pista Milman y el borrado de los celulares del diputado y sus colaboradoras que realizó un especialista informático en la fundación de la exministra de Seguridad.

Allí, el ministro volvió sobre la estrecha relación de la Corte con medios concentrados: “El diario Clarín, a través de su periodista Daniel Santoro, en un artículo escrito unos días atrás adelanta todo esto que iba a suceder. Dice que la Corte iba a pronunciarse antes de las elecciones en Tucumán y en San Juan, y que iba a expresarse sobre la legalidad de la asunción de Máximo Kirchner en el PJ de la provincia de Buenos Aires”, describió Rossi.

“Estamos preparados para todo. Estemos con la guardia alta independientemente de cualquier consideración”, respondió el ministro y propuso: “El desafío de la democracia argentina en el futuro es desarmar este sistema de poder faccioso, que no tiene legitimidad democrática, pero que toma acciones que determinan y comprometen el funcionamiento de la democracia”.

Gasoducto, Vaca Muerta y el Magdalena



Rossi había comenzado su informe con la valoración de distintas obras de infraestructura que lleva adelante el Gobierno, como el gasoducto Néstor Kirchner y el Canal Magdalena. “El gasoducto Néstor Kirchner va estar en funcionamiento a partir del 20 de junio y eso nos va a permitir aumentar nuestro perfil exportador de combustibles y energía”, señaló. “La inversión del canal Magdalena –unos 40 mil millones de pesos-- va a estar destinada a mejorar los costos logísticos de la producción en la Argentina. Había sido iniciada durante la gestión de Cristina y discontinuada durante la gestión de Macri”, dijo sobre la prolongación de la vía navegable que conectará la Hidrovía Paraná-Paraguay y la salida al Atlántico a través de los puertos argentinos.

También habló del control estatal sobre la Hidrovía, ahora en manos de la Administración General de Puertos, donde las provincias comienzan a participar en la supervisión y planificación. Lo mismo dijo sobre la petrolera estatal: ”YPF es una empresa que para nosotros es un orgullo, el año pasado con 5000 millones de dólares de ganancias. Seguramente el desarrollo de Vaca Muerta no hubiese sido el mismo si YPF hubiese seguido en manos extranjeras… La decisión de la entonces presidenta de la Nación CFK de nacionalizar y recuperarla, permitió cambiar el perfil”.

“El año 2022 fue récord en volúmenes de exportaciones”, ponderó. “La generación de trabajo ha sido potenciada en estos tres años y medio de gestión”.





Cruces con la oposición

Casi sin apuntes, el discurso de Rossi no incluyó el tema inflacionario ni la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. La oposición se encargó de sumarlo al debate durante el cierre que hicieron los presidentes de bloque con tono de campaña. “Reconozco su valentía y por eso durante un año nadie vino a este recinto porque usted viene a hablar en nombre de un Presidente que no le cree nadie y que renunció a la precandidatura para competir en las PASO”, le dijo el radical Luis Naidenoff.



La réplica fue del jefe del interbloque del FdT, José Mayans, quien le recordó al radical que ni Fernando De la Rúa ni el propio Macri fueron reelegidos y le reprochó a los opositores hacerse los desentendidos sobre “el mayor problema económico que afronta el país, que es el brutal endeudamiento externo que contrajo el macrismo”.